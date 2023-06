Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gnadenkraut, eine heimische Wildpflanze, gilt bei uns als stark gefährdet. Seine angestammten Standorte in der Natur werden immer weniger. Ein Grund, ihm den Garten zu öffnen. Überall will das wasserliebende Kraut aber nicht wachsen.

Das bei uns heimische Gnadenkraut heißt eigentlich Gottes-Gnadenkraut (Gratiola officinalis) und streckt seine Wurzeln in weiten Teilen Europas in die Erde. Es ist vom Balkan bis in die Türkei