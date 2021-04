Es ist Frühling, und er ist wieder da: Kaum ein Kräutchen ist bei Gärtnern so unbeliebt wie Giersch. Einmal in den Beeten heimisch geworden, kann er sehr einnehmend werden und kommt jedes Jahr wieder. Es gibt einige Abwehrstrategien. Falls sie nicht helfen: Das „Unkraut“ darf auch auf den Speiseplan.

Zeitig im Frühjahr, wenn noch kaum andere Kräuter wachsen, zeigen sich bereits die ersten Blätter des Gierschs. Diese Pflanze lässt sich einfach an den dreiteiligen Blättern und besonders an ihrem dreieckigen Stiel erkennen. Im Volksmund wird sie daher auch Dreiblatt genannt. Botanisch gehört Giersch zu den Doldenblütlern und ist mit Kräutern wie Dill und Kümmel verwandt.

Auffällig am Giersch ist sein üppiges Wachstum. Wo er ungestört bleibt, entwickelt sich schnell eine dicht bewachsene Fläche, und andere krautige Pflanzen haben kaum noch Wachstumschancen.

Wenn Giersch in den Nutzpflanzenbereich hineinwächst, kann er zur Plage werden und verdrängt aufgrund seiner Wuchsfreude andere Kultur- und Zierpflanzen. Er gehört zu den Wurzelwildkräutern, die sich über unterirdische Sprosse rasch ausbreiten. Lockerer, humoser Boden behagt ihm daher sehr.

Wurzeln müssen gründlich entfernt werden

In allen Beeten ist es wichtig, den Störenfried ab Frühjahr bei trockener Witterung mithilfe einer Grabegabel zu entfernen. Wichtig: Da jedes verbleibende Wurzelstückchen wieder zu einer Pflanze heranwächst, ist gründliches Arbeiten angesagt. Alle paar Tage muss nachgesehen werden, ob Wurzelstücke neu ausgeschlagen haben. Sie müssen ständig wieder ausgegraben werden.

Im Graben- und Böschungsbereich am Rande oder außerhalb der Gärten kann der Giersch durchaus geduldet werden. Hier bildet er eine dichte Bodenbedeckung, die einem „nackten“ Boden vorzuziehen ist. In „wilden“ Ecken im Garten und unter Sträuchern kann man Giersch ebenfalls wachsen lassen; hier ist er ein idealer Bodendecker – solange er nicht in Kulturen eindringt. Ein Weg, eine kleine, aufgeschichtete Mauer, eine Reihe eingegrabener Gehwegplatten oder Palisaden schützen einigermaßen vor der Ausbreitung.

Da Giersch sich durch Ausläufer in alle Richtungen vermehrt, muss ihm allerdings im Nutzgarten konsequent Einhalt geboten werden. Wo ein Ausgraben zu mühsam beziehungsweise durch die Wurzeln von Gehölzen erschwert ist, bietet sich das „Ersticken“ des Gierschs an. Dazu wird unter den Pflanzen schindelförmig Kartonpappe ausgelegt, die frei von Metallklammern und Kunststoffklebeband sein sollte. Auf diese Schicht kann aus optischen Gründen eine Schicht Grasschnitt oder Holzhäcksel ausgebracht werden.

Der Giersch schafft es in den meisten Fällen nicht, seine Sprosse durch die dichte Pappe zu bohren. Gelingt es ihm trotzdem, wird er mit einer neuen Schicht Pappe abgedeckt. Wichtig ist, dass die Abdeckung während der gesamten Vegetationsperiode aufrechterhalten wird.

Mit dicker Mulchschicht austricksen

Pappe als Abdeckmaterial ist Folie vorzuziehen, da dem Boden durch das Papier hindurch weiterhin Luft und Feuchtigkeit zugeführt wird. Spätestens im Sommer oder im Herbst stirbt der Giersch ab. Künftig sollte unter den Gehölzen eine Mulchschicht von 20 Zentimetern ausgebracht werden. Der hereinwachsende Giersch wurzelt nur in der Mulchschicht und ist leicht mit der Hand zu entfernen.

Im Garten eignet sich Giersch selbst sehr gut zum Mulchen der Kulturen. Allerdings dürfen dann keine Wurzelsprosse und Samen des Krautes enthalten sein.

Auch wenn er in den Gärten nur wenige Freunde hat, bietet Giersch sich auch zur Nutzung an. Gerade jetzt im Frühling ist er für Rohkostsalate von Kennern sehr geschätzt; stehen größere Mengen zur Verfügung, kann man auch gut ein schmackhaftes gedünstetes Gemüse daraus zubereiten.

In der Heilkunde ist Giersch durch den hohen Vitamin-C- und Eisen-Gehalt seiner Blätter unter anderem als lindernd bei Rheuma, Gicht und Blasenentzündungen bekannt. Auch wurde er früher gegen die Vitamin-C-Mangelerkrankung Skorbut verabreicht.