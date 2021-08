Der Garten von Claudia Weber und Guido Pfalzer beherbergt unzählige, auch sehr seltene Tier- und Pflanzenarten. Nur der Maulwurf hat sich noch nicht eingestellt. Dabei wäre der Schrecken vieler anderer Gärtner hier willkommen. Warum die Hobbygärtner mit dieser Einstellung einen Preis gewonnen haben und in ihrem Refugium fast arbeitslos sind.

Von Doris Theato

Der Weg in den Garten von Claudia Weber und ihrem Mann Guido Pfalzer führt raus aus der Stadt Kaiserslautern und rein in den Ortsteil Mölschbach, der dem Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen angehört. Seit 2004 wohnen die beiden promovierten Biologen und Umweltingenieure hier und haben aus dem Klassiker „grüner, dichter Rasen mit Thujahecke“ ein artenreiches Refugium geschaffen.

„Wir sehen den Garten als lebendigen Raum, der sich selbst weiterentwickelt. Ein Garten ist nichts Statisches“, sagen die Besitzer zu ihrem rund 600 Quadratmeter großen Garten, der sich in leichter Hanglage rund um das Haus zieht. Damit haben sie im September beim grenzüberschreitenden Wettbewerb des Biosphärenreservats Pfälzer Wald-Nordvogesen „Gärten für die Artenvielfalt“ einen Preis gewonnen.

Verfressene Frösche

Aus dem einstmals fetten Rasen wurde über die Jahre eine magere, sehr blüten- und artenreiche Wiese, die das ganze Jahr über Nahrung für Insekten und Schmetterlinge bietet. Halme, Rispen und trockene Blütenstände bleiben im Winter gezielt als Nahrung, Rückzugs- und Fortpflanzungsraum für jedes Tierchen, das mag, stehen.

Ein naturnaher Teich ohne Fische mit ausgeprägter Uferzone bietet Amphibien und Libellen herrlichsten Lebensraum. Wobei: Ab und an stemmen sich die hier lebenden, ziemlich verfressenen Frösche gegen den Artenschutz. Weder Hornissen noch bedrohte Rote-Liste-Schmetterlinge werden verschmäht. „Nicht schön, halt Natur“, sagt Guido Pfalzer.

Die Thujahecke hat einer blütenreichen Hecke mit Beerensträuchern und Wildobst Platz gemacht und wird von Vögeln, Insekten und von den Gärtnern geschätzt. „Gehölze wachsen nicht so wirklich gut bei uns“, mussten sich die Gartenbesitzer bei ihrer „zurückhaltenden, aktiven Gartengestaltung“ allerdings doch ein wenig in Geduld fassen, bis sich etwas ernten ließ.

Trockenmauern aus Sandstein strukturieren den Garten und sind Lebensräume für Sonnenanbeter wie die streng geschützte Mauereidechse, die sich hier zu Hause fühlt. Auch die Spitzmaus hat diesen Lebensraum für sich erkoren und macht so manchem Engerling den Garaus. „Wir haben jeden Stein mehrfach in der Hand gehabt“, berichtet Guido Pfalzer, dass hier alles mit Bedacht geschaffen wurde. An und in solch einer Steinmauer wachsen auch die unterschiedlichsten Kräuter, die nicht nur den Insekten Nahrung bieten, sondern gerne in der Küche der Vielfalt-Gärtner verwendet werden.

Im Staudenbeet drängeln sich Wildblumen. „Das ist so gewollt, die dürfen das“, hat ihnen Weber Absolution erteilt. Mehr noch, das Pflanzen der Stauden erfolgte bewusst auf Abstand, damit sie sich ausbreiten können.

Kakteen und andere Exoten

Ungewöhnlich sind die winterharten Kakteen, die im oberen Bereich des Beetes ein Zuhause gefunden haben. Eindeutig, das sind keine Pfälzer! „Die bieten mit ihrer Blüte ebenfalls Nahrung“, betonen Weber und Pfalzer, dass sie auch nicht heimische Pflanzen einbinden. Unter anderem lassen sich daher im Garten auch Schmetterlingsflieder und der Blasenstrauch entdecken. Priorität haben diese Gewächse aber nicht. „Die müssen sich anpassen oder unterordnen“, heißt es dazu.

Gemüseanbau gibt es hier nicht. „Frisches Gemüse aus dem Garten, das war schon eine schöne Vorstellung. Ein Salatkopf braucht aber gefühlt mehrere Kubikmeter Gießwasser.“ Das Paar hat nach anfänglichen Versuchen auf dem sandigen Boden aufgegeben. Dem Gemüse half auch das in der Zisterne gesammelte Regenwasser nicht. Allein Rhabarber hat sich durchgesetzt und wächst am Rand der Gehölze.

In diesem Garten wirkt alles ein bisschen wie ein Netzwerk, wie Puzzleteilchen, die ineinandergreifen und so das große Ganze schaffen. Da fühlt sich der Igel wohl und hält die Anzahl der Nacktschnecken klein. Die Witwenblumen-Sandbiene, eine auf der Roten Liste stehende, sehr seltene Bienenart, zeigt sich hier nur deshalb, weil auf der mageren Wiese die Wiesen-Witwenblume wächst, auf die sich die Biene spezialisiert hat. „Sie braucht offene, sandige Flächen, wo sie ihre Bruthöhlen in den Boden graben kann“, erklärt Guido Pfalzer. Nahrung allein sei eben nicht alles.

Das Totholz lebt

So liegen im Eingangsbereich die Trittsteine wie selbstverständlich in einem offenen Bodenbereich. Unspektakulär für den Menschen, aber arterhaltend für die Sandbiene und eine Reihe weiterer Insekten. Ameisen sorgen im Gartenstück vor dem Haus ebenfalls für offenen Sand, den sie über ihren Bau ans Tageslicht befördern. Der wird dankend von den im Garten lebenden Spatzen als Sandbad angenommen.

„Wenn doch mal ein Maulwurf kommen würde, dann hätten wir noch mehr solch natürlicher, frisch aufgeworfener Erde“, bekennt sich Claudia Weber zu ihrem Wunsch nach einem weiteren Mitbewohner. Der lässt sich aber bislang nicht blicken. „Leider“, sagen beide. Dafür gibt es den Bienenwolf. „Seine Larven räubern in den Nestern von Solitärbienen. Er kann also nur überleben, wo es eine artenreiche Wildbienenfauna gibt“, weist Pfalzer auf ein weiteres Steinchen beziehungsweise Käferchen im Gesamtgefüge hin.

Auch das relative neue „Käferbeet“ ist Teil eines Ganzen. Eigentlich ist es nur ein bisschen abgelegtes Totholz, aber es ist beim näheren Hinsehen sehr lebendig. Generationen von Krabblern haben hier ihre Kinderstube. Der Artenreichtum wird bei Claudia Weber und Guido Pfalzer auch am Wohnhaus weiter unterstützt. Nistkästen für Schwalben und Mauersegler hängen da, zudem sind Meisen- und Spatzennistmöglichkeiten wie auch Fledermauskästen in die Fassade eingelassen.

„In unserem Garten gibt es das ganze Jahr über immer etwas Spannendes zu beobachten“, freut sich Claudia Weber an dem geschaffenen Gartenbiotop, das kaum Arbeit für sie und ihren Mann bereithält. Einmal jährlich die Wiese mähen, mal beim Durchgehen etwas abzwicken oder zurücknehmen, mehr nicht. „Manchmal stehe ich im Garten und denke, irgendetwas würde ich nun gerne tun, aber es gibt nichts“, sagt Claudia Weber und lacht.