Wir Pfälzer kennen das Gefühl schon lange: Vor allem der Winter steht zwar im Kalender, ist gefühlt manchmal aber ein Vorfrühling, „Das liegt daran, dass sich die Natur nach dem Klima richtet und nicht nach feststehenden Terminen“, klärt die Gartenakademie Rheinland-Pfalz auf. Aussaat und Ernte, Austrieb und Blühbeginn von Pflanzen variierten von Jahr zu Jahr und von Region zu Region. Sei es sehr lange kalt, verzögere sich die Entwicklung zum Beispiel, um dann bei wärmeren Temperaturen explosionsartig aufzuholen, erklären die Gartenexperten.

Wer als Gärtner sichergehen will, ob der Frühling kommt, sollte sich daher nach dem Phänologischen Kalender richten. Er arbeite nicht mit festen Terminen, sondern orientiere sich an der Entwicklung einzelner, typischer „Zeigerpflanzen“ und dem Erscheinen von Tieren wie Bienen und Schmetterlingen, so die Gartenakademie.

Der Beginn des phänologischen Frühlings habe sich teilweise um mehrere Wochen nach vorne verschoben. Folgen dann noch Hitze und frühere Fruchtreife, muss sich auch die Tierwelt umstellen. Insekten zum Beispiel müssen sich andere Nahrungspflanzen suchen, Zugvögel verpassen möglicherweise die für sie wichtige Raupenpopulation.

Der Phänologische Kalender steht auf der Homepage der Gartenakademie zum Download bereit:

www.gartenakademie.rlp.de/Gartenakademie/Tipp-des-Monats/PhaenologischerKalender-DasWetterbestimmtdieJahreszeit