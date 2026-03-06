Spielen, entdecken, toben: Gärten sind etwas Tolles für den Nachwuchs. Doch nicht jeder Garten ist kindersicher – und kindgerecht. Worauf Eltern achten können.

Wer kleine Kinder hat, kennt es: Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird gepackt – und gern mal in den Mund gesteckt. Auch im eigenen Garten kann das gefährlich werden, etwa wenn dort Engelstrompete und Rittersporn wachsen. Denn die können, einmal in den Mund genommen, zu schweren Vergiftungen führen. Auch Begegnungen mit Dornen und Pflanzen mit spitzen Blättern können für den Nachwuchs unangenehm werden.

In enem Naschgarten kann man im Vorbeigehen leckere Beeren pflücken. Foto: IMAGO/Zoonar

Wer das und Ähnliches verhindern möchte, setzt am besten auf einen kinderfreundlichen Garten – ohne Giftpflanzen, dafür mit vielen Kräutern und Blumen zum Lernen und Pflücken. Laut der Aktion Das sichere Haus (DSH) kann man sich für dessen Planung an fünf verschiedenen Zonen orientieren:

eine Spielzone

ein Naschgarten

Blumenbeete

ein Duft- und Kräutergarten

eine fünfte, abgegrenzte Zone

Raum zum Spielen und Gärtnern gestalten

Die Spielzone besteht vor allem aus einem: möglichst viel freier Fläche zum Spielen – und für Sandkasten, Trampolin und Co. Hier sollte laut der DSH ausschließlich Ungiftiges gepflanzt werden. Sträucher mit giftigen Beeren oder Dornen gehören nicht an Sandkästen oder Trampolinränder. Rat: Je kleiner die Kinder, desto größer sollte der Spielbereich sein.

Der Spielbereich sollte dem Alter der Kinder angepasst sein. Foto: imago/Maria Gänßler

Im Nasch- und Gemüsegarten pflanzt man allerlei Essbares – am besten Pflanzen, die Kinder sicher identifizieren können, Erdbeeren zum Beispiel. Doch Vorsicht: Fallobst sollte regelmäßig entfernt werden. Es zieht Wespen an und wird schnell zur Rutschgefahr.

Mit Blumenbeeten wird es bunt im Garten. Und der Nachwuchs kann hier säen, gießen, pflücken – am besten pflegeleichte Zierpflanzen. Ungiftig sind laut der DSH etwa Sonnenblumen, Dahlien, Stiefmütterchen und Ringelblumen.

Für den Duft- und Kräutergarten eignen sich Kräuter, die robust sind, schnell wachsen und sich gut zum gemeinsamen Pflücken, Probieren und Hantieren in der Küche eignen. Laut der DSH sind das unter anderem Zitronenmelisse und Lakritz-Tagetes. Bei Kräutern mit intensiven ätherischen Ölen kann es allerdings bei empfindlichen Kindern zu Hautreizungen kommen. Ein Beispiel ist Oregano.

Eisenhut ist giftig. Foto: IMAGO/imagebroker

Die fünfte Zone ist für alle gedacht, die auf die ein oder andere problematische Pflanze nicht verzichten mögen: Innerhalb eines durchgängigen Zauns darf dort wachsen und wuchern, was nicht in Kinderhände gehört. Allerdings sollte man auch in einem umzäunten Bereich auf stark giftige Pflanzen wie Finger- und Eisenhut verzichten, wie die Aktion DSH empfiehlt.

Im kinderfreundlichen Garten sind der DSH zufolge nicht nur Giftpflanzen tabu. Auch Wasserstellen oder herumliegende Geräte könnten gefährlich werden. Gartengeräte sollten immer außer Reichweite der Kleinen gelagert, Gartenteiche und Pools durch einen Zaun gesichert werden. Dieser sollte mindestens einen Meter hoch sein.

Nabu: Umgang mit Giftpflanzen schulen

Der Naturschutzbund ( Nabu) rät dazu, für Kinder in einem Garten Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. „Durch kleine Hecken, einzelne Büsche oder auch Spaliergitter mit rankenden Pflanzen können Nischen geschaffen werden. An einzeln gesetzten Holzpfosten können im Sommer Hängematten befestigt werden, damit es im Versteck auch richtig gemütlich wird“, so die Naturschützer auf ihrer Webseite.

Kinder erfahren im eigenen Garten viel über die Natur und ihre Gewächse. Ohne viel Aufwand kann man sie etwa mit Kräutern und deren Gerüchen überraschen. Foto: Christin Klose/dpa

Damit Kinder die Natur kennenlernen und etwa Insekten beobachten können, sollten heimische Gehölze wie Felsenbirne gewählt werden, wie der Nabu empfiehlt. Diese seien robust und erholten sich schnell, wenn sich mal ein Ball verirre.

Im Gegensatz zur DSH hält die Naturschutzorganisation nichts davon, auf giftige Pflanzen komplett zu verzichten. Zu einem kindgerechten Garten gehöre es, Kinder mit den Gefahren der Natur bekannt zu machen. „Der beste Umgang mit Giftpflanzen ist deshalb die altersgerechte Schulung im Umgang mit der Pflanzenwelt,“ erklären die Naturschützer. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Schleswig-Holstein bietet eine kostenlose Broschüre „Der Kindertraum im eigenen Garten“ an, in der es unter anderem Tipps für kreatives Spielen und Gestalten und das Forschen im Grünen gibt: www.bund-sh.de/publikationen/detail/

publication/der-kindertraum-im-eigenen-garten.