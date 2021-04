Gartenparadiese: Käte Röder und Manfred Käfer sehen Gartenarbeit als Luxus an. Sie erfreuen sich jeden Tag aufs Neue an ihrem Garten in Rodenbach bei Kaiserslautern. So manches bei uns eher seltene Gewächs hat sich hierher verirrt. Welche „Mitbringsel“ aus aller Herren Länder sich auch bei uns wohlfühlen, haben sie uns verraten.

Im Eingangsbereich des Gartens, dort, wo noch vor Jahren ein Auto seinen Stellplatz fand, sorgen heute die kleine Poleiminze und das Gänseblümchen für Trittfestigkeit. Das Gänseblümchen hielt als willkommener Gartenhelfer eigenständig Einzug im 1500 Quadratmeter großen Garten von Käte Röder und ihrem Mann Manfred Käfer. Die Poleiminze dagegen geht auf die Experimentierfreude von Röder zurück. Eingestreut im Rasen, sorgte diese Minze früher für Wohlgeruch an der am Boden ausgebreiteten Wäsche. Motten hatten damals dank der Minze auch nichts zu lachen. Vor allem aber war der Boden gut zu begehen. „Das war mit der Grund, es mit der Poleiminze mal zu versuchen“, erläutert Käte Röder.

Das blühende Geschenk eines Mönches

Noch bevor das Innere des Gartenreichs erreicht ist, zieht eine üppig blühende Liriope muscari, eine Lilientraube, die Blicke unweigerlich an. „Eine dankbare Pflanze, ein Spätblüher“, charakterisiert die Gartenbesitzerin die Liriope. Auch die prächtige Eichblatt-Hortensie, die sich an diesem leicht geschützten, schattigen Eingangsbereich sichtlich wohlzufühlen scheint, geizt nicht mit Blüten. Vielleicht ist es ja auch die Gesellschaft der verschiedenen Daphnearten (Seidelbast), die Nähe zum Schmetterlingsflieder und zum Chinesischen Gewürzstrauch, (Sinocalycanthus chinensis) der Sorte „Hartlage Wine“, die diese eher seltene Hortensie derart zum Wachstum beflügelt.

Der Buddleja alternifolia zeichnet sich durch eine schöne Wuchsform, nicht aber durch den enormen Ausbreitungswillen des Gewöhnlichen Schmetterlingsflieders, Buddleja davidii, aus. So erfahren die Besucher hier über jede Pflanze etwas Interessantes. Selbst der über und über mit Blüten übersäte Efeustrauch hat seine Geschichte. „Er ist ein Geschenk eines Mönches“, erinnert sich Käte Röder an die Herkunft. Dass sie hier schon mal Hand anlegen muss, weil der Strauch seine Nachbarn doch in Bedrängnis bringt, verschweigt sie nicht.

Die Vielfalt der Gewächse ist unglaublich. Mal sind es „Mitbringsel“ von Reisen in ferne Länder, mal erinnern sie an berufliche Auslandsaufenthalte von Manfred Käfer, mal waren sie ein Sammler-Muss, gesehen auf einer Messe im In- und Ausland, oder Geschenke aus anderen Gärten.

Dem Buchsbaum ging es an den Kragen

Asiatische und nordamerikanische Schattenpflanzen, Stauden mit Wildstaudencharakter und selten kultivierte Pflanzen wachsen hier Seite an Seite. Dazwischen nehmen sich unterschiedliche Mahonien, Fuchsien, Begonien, Rosen, Sonnenhüte, Glockenblumen, Herbstastern und immer wieder Veilchen ihren Raum. Eine kleine Wiesenblume öffnet den Blick ins tiefe Grün der Gehölze, zu denen auch Eiben, aber kaum noch Buchs zählen.

„Schweren Herzens haben wir uns von dem meisten Buchs getrennt“, sagt Käte Röder, die den Kampf mit dem Buchsbaumzünsler nicht eingehen wollte. Ein chinesischer Buchs dagegen schaut noch ganz munter aus. „Der schmeckt wohl zu bitter“, freut sich Manfred Käfer, dem Zünsler etwas entgegenhalten zu können. Ansonsten hält er für alle Pflanzen sorgsam hergestellten Kompost bereit. Ein Muss in diesem Garten, in dem Franklinie, Lebkuchenbaum, Tulpenbaum, Perlblumenbaum genauso wie ein Trompetenbaum, ein Taschentuchbaum und eine Felsenbirne wachsen.

Der Strauch „Sieben Söhne des Himmels“ verwöhnt die Insekten mit einer gewaltigen Blütenfülle. Ein Acanthus, ein Balkan-Bärenklau, blüht apart, sein Grün wächst aber sehr raumgreifend. „Drum prüfe, wer sich ewig bindet“, gesteht Käte Röder, dass der Acanthus ihr schon Arbeit bereitet und nicht einfach so weichen will.

Die Schüsselhortensie, Platycrater arguta, hat ihren Platz im Garten, weil sie laut Röder einen sensationellen Wuchs hat und immer eine Halbkugel bleibt. Der Rubus thibetanus, ein Geister-Brombeerstrauch, wächst wegen seiner weißen, geisterhaft wirkenden Triebe in diesem Garten. Selbst eine Karnivore, eine fleischfressende Pflanze, ist in einer kleinen Sumpfzone zu sehen. „Es war schon mühsam, immer wieder das viele Laub zu entfernen“, erzählt die Gartenbesitzerin, warum sie den ursprünglichen Bachlauf umgestaltet hat. Hier geht nun die Schlauchpflanze ganz genügsam auf „Fleischfang“ und sammelt Insekten.

Pflanzenliste ist noch längst nicht vollständig

Die Liste all der Pflanzen, die Käte Röder mit Pflanzdatum und genauem Standort in ihren Gartenbüchern festhält, ist längst nicht zu Ende. Eine Kirsche fehlt auf der Liste genauso wenig wie die Birke. Der kapitale Mammutbaum ist in natura wahrlich nicht zu übersehen. Anders dagegen das kleine Pflänzchen, das sich suchen lässt und als Eiche vorgestellt wird. So sieht doch kein Eichenblatt aus! Eben doch: Es handelt sich um Quercus myrsininfolia, eine Bambusblättrige Eiche. Auch Quercus hypoleucoides, eine Mexikanische Weideneiche, wächst in diesem Garten der Raritäten. Noch ein bisschen geschützt in einem Minigewächshaus, aber immerhin einer Eiche schon mal ähnlich. Richtig groß werden wohl beide nicht. Vielleicht ganz gut. Platz gibt es hier kaum noch. Wünsche aber schon.

Unterwegs mit der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Gesellschaft Deutsches Arboretum, den Staudenfreunden, der Internationalen Clematissociety und der Royal Horticultural Society keimt nach dem Erfahrungsaustausch bei Exkursionen und Besichtigungen immer mal wieder die Begierde nach dieser oder jener Pflanze auf.

„Ich mag Bäume schon sehr, weil sie mehr Charakter als Stauden haben“, bezieht Käte Röder Stellung. Dennoch: Wer sich im Garten umschaut, sieht, hier gibt es keine Favoriten, alle Pflanzen dürfen sein, wie sie sind.

Was sich im herbstlichen Garten noch nicht entdecken lässt, ist die große Leidenschaft für Schneeglöckchen. Anfang des Jahres machen sich über 100 verschiedene Schneeglöckchenarten aus ihren im Boden schlummernden Zwiebeln auf zur Blüte und erfreuen Käte Röder und Manfred Käfer. Sie öffnen ihr weltumspannendes Gartenparadies regelmäßig auch für Besucher.