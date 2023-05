Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die in Hamburg ansässige Loki-Schmidt-Stiftung hat die Einbeere (Paris quadrifolia) zur „Blume des Jahres 2022“ gekürt. Ausgewählt wurde damit eine Pflanze, deren typische Wuchsorte vor allem in naturnahen und historisch alten Wäldern zu finden sind. Die heimische Wildstaude kann an geeigneten Standorten aber auch in Gärten kultiviert werden.

„Die Art war früher vergleichsweise häufig und ist an humusreiche, etwas feuchte Laubwälder gebunden“, teilt die Stiftung mit. In mehreren Bundesländern