Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spatzeneier im Garten, das mag noch angehen. Aber Bäckerschürzen? Was sich tatsächlich hinter diesen Bezeichnungen verbirgt, wissen nur Spezialisten wie die Mitglieder des Vereins „Freie-Saaten“. Bei der Bundesgartenschau in Mannheim will er zeigen, dass es sich lohnt, auch mal längst Vergessenes in die Beete zu bringen.

Seit 15 Jahren kümmert sich der ehrenamtlich arbeitende Verein „Freie-Saaten“ um die Erhaltung alter Nutz- und Kulturpflanzen, vorrangig im Gemüsebereich, aber auch bei