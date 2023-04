Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu einer Zeit, in der an heimischen Gehölzen nichts mehr blüht, läuft der Seidenbaum (Albizia julibrissin) zur Hochform auf. Seine schirmförmige Krone, die sich schon in der Jugend andeutet, ist bei älteren Exemplaren über und über mit schmucken rosaroten, pinselartigen und duftenden Blütchen übersät. Nicht nur für mediterrane Gärten eine Empfehlung.

Meist ist es die Sorte „Rosea“, die mit ihrer kräftigen Blütenfarbe in Gärten angepflanzt wird. Die Wildform hat hellrosa Blüten und