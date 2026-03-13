Sie schuften für die Königin, leisten Bestäubungshilfe und liefern Honig: Die Honigbiene ist ein faszinierendes Insekt, das eine ruhige Gartenecke schätzt. Ein Überblick.

Ohne fleißige Honigbienen (Apis mellifera) kein Honig, kein köstliches Honigbrot. Sogar im eigenen Garten ist das Aufstellen von Bienenstöcken unter bestimmten Bedingungen möglich. Dabei sind die kleinen Summer im Grund nicht für Menschen unterwegs. Ihr Bestreben gilt allein dem Überleben des eigenen Volks. Schuften für die Königin ist angesagt, und die führt ein stachliges Regiment über ihr Volk, das aus Kämpferinnen, Arbeiterinnen, Brutpflegerinnen, Nektarsucherinnen und zeitweise männlichen Bienen besteht.

Meist wird von der Biene gesprochen, obwohl nur die Honigbiene gemeint ist. Das ist nicht ganz korrekt. Bienen (Apiformes) sind eine große Gruppe mit sehr unterschiedlichen Arten, die alle zur artenreichen Insektenordnung der Hautflügler gehören und einen Körper aufweisen, der aus Kopf, Bruststück und beweglichem Hinterleib besteht. Hinzu kommen vier häutige Flügel, die wendige Flugmanöver ermöglichen. Wie alle Insekten haben die Bienen sechs Beine.

Mehr zum Thema

550 Wildbienenarten in Deutschland

Außer der staatenbildenden Honigbiene gibt es in Deutschland mehr als 550 Wildbienen-Arten, die häufig solitär leben. Weltweit existieren mehr als 20.000 „wilde“ Arten. Stacheln tragen meist nur die Damen, nicht aber die männlichen Tiere, die Drohnen.

Die Sucher und Sammler unter den Bienen liefern mit ihrer unermüdlichen Arbeit während der Saison nicht nur Honig. Nebenbei sorgen sie für reiche Ernte und üppiges Wachstum in Flur und Garten. 80 Prozent der heimischen Nutz- und Wildpflanzen sind auf die fliegende Bestäubungshilfe angewiesen. Das leistet die Honigbiene nicht alleine, auch Wildbienen und Hummeln haben ihren Anteil. Trotzdem ist die Honigbiene ein Nutztier mit einem wirtschaftlich ermittelbaren Wert.

Ein erfahrener Imker wie Lothar Marx aus Mittelbrunn weiß, wie man Bienen sanftmütig stimmt, um ohne Schutzausrüstung auszukommen. Foto: Eckhard Richter/Imkerverband Rheinland-Pfalz/oho

Auch in privaten Gärten geht ohne Bestäubung nichts voran. Deshalb muss sich niemand ein Bienenvolk in den Garten stellen. Wenn es zu allen Jahreszeiten üppig blüht und sowohl Nektar als auch Pollen locken, kommen Bienen von ganz allein, ob vom Imker oder die der wilden Arten. In manchen Gegenden mit zu „ausgeräumter“ Natur und Betonwüsten fühlen sich Bienen in einem Garten, der ihnen viele blühende Wildblumen und somit viel Tracht bietet, wahrscheinlich sogar wie im Paradies auf Erden.

Bienenstöcke müssen gemeldet werden

Es spricht nichts dagegen, einen Bienenstock im Garten aufzustellen und sich Honig von den eigenen „Haustieren“ produzieren zu lassen. Für erfahrene Imker sind Bienen dabei viel mehr als Bestäuber und Honigproduzenten. Bienen sind für sie ein Quell der Ruhe, Faszination pur und Inspiration dafür, wie es im sozialen Miteinander bestens funktioniert. Aber Bienen brauchen auch Zeit, und es braucht Erfahrung, um ein Volk richtig zu umsorgen.

Formal gesehen, können in jedem Garten Bienenstöcke aufgestellt werden. Drei Punkte sind bei privater Haltung zu beachten:

Bienenvölker müssen beim Kreisveterinäramt und bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden. Das schreibt das Gesetz vor.Bei den Nachbarn sollte man nachfragen, ob etwas gegen die Haltung spricht, etwa Allergien gegen Bienengift. Vor dem Einzug der Bienen sollte man sich Fachwissen aneignen. Immerhin kann ein Volk mehr als 20.000 Bienen beherbergen, für die Verantwortung übernommen werden muss.

Verband bietet Kurse für Jungimker an

„Naturfreunde, die sich dem schönen Hobby Imkerei widmen möchten sind gut beraten, sich zu einem Schnupperkurs in einem Imkerverein anzumelden. Diese Vereine verfügen über qualifizierte Imker, die im Lauf eines Jahres die ,Neulinge’ durch das Bienenjahr führen“, sagt Eckhard Richter, Sprecher des Imkerverbands Rheinland-Pfalz. Die Kurse vermittelten Wissen über den Ablauf des Imkerns in den einzelnen Monaten mit ihren Besonderheiten im Zyklus eines Jahres. Auch das Verhalten bei Bienenkrankheiten und deren Erkennen und Behandeln sei ein wichtiges Thema, so Richter.

Er verweist auf den Fall eines Bienenhalters, der im vergangenen Jahr Bienenstöcke im Umkreis von Bad Dürkheim aufgestellt hatte, die teilweise mit der Amerikanischen Faulbrut befallen waren, einer Erkrankung, die durch Bakterien übertragen wird. Mehr als 260 Bienenvölker hätten abgetötet werden müssen, erläutert Richter. „Wahrlich, keine schöne Maßnahme. Fachwissen im Vorfeld hätte das mit Sicherheit überschaubarer gemacht“, sagt er. Oft werde der Fehler gemacht, sich auf Mediengurus im Internet zu verlassen. Gestandenen Imkern stehen laut Richter dabei die Haare zu Berge.

In einem Kurs im örtlichen Imkerverein lerne man außerdem die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, die gesundheitlichen Rahmenbedingungen und den Umgang mit dem Lebensmittel Honig kennen. „Das sind wichtige Bausteine, um den Schritt in die Imkerei zu wagen“, so der Sprecher des Imkerverbands.

Ansprüche an den Garten berücksichtigen

Honigbienen schätzen eine ruhige Gartenecke, richtig schattig sollte sie aber nicht sein. Entscheidend ist, dass Honigbienen und ihre wilden Artgenossen nicht nur im Frühjahr Nahrung brauchen. Auch ein Angebot im Herbst ist wichtig. Artenvielfalt mit bienenfreundlichen Blumen und Stauden in Beeten und Blumenkästen unterstützt die Tiere. Der blühende Löwenzahn gehört genauso dazu wie das Gänseblümchen. Kräuter wie Lavendel, Salbei, Rosmarin, Minze und Thymian bieten ebenfalls Futter. Was die Honigbiene wann braucht, auch das ist in den Kursen bei den Imkervereinen zu erfahren. Dort können in der Regel auch „Ableger“ der Völker erfahrener Imker erworben werden.

Infos

www.imkerverband-rlp.de