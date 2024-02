Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mein Gartenjahr (2): Planung ist alles. Wer seine Ernten optimieren will, sollte genau schauen, was er wo anbaut. Das schützt vor Überraschungen, denn viele Gemüsesorten sind sich nicht grün, und nicht alle wachsen an der gleichen Stelle so gut wie im Jahr zuvor. Ein Selbstversuch.

Wer sich nicht die Mühe machen will, jedes Jahr die oberste Schicht seiner Beete abzugraben und gegen neue Erde auszutauschen, der sollte Buch über sein angebautes Gemüse führen.