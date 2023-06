Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Kräutergärten ist das Barbarakraut selten anzutreffen, da die Pflanze in Vergessenheit geraten ist. Dabei ist sie im kontinentalen Europa beheimatet und wächst auch in der Natur. In alten Kräuterbüchern wurden ihre Blätter als Mittel gegen Skorbut empfohlen.

Das Barbarakraut (Barbarea vulgaris), auch Winterkresse genannt, gehört zu den wenigen Pflanzen, die im Winter ständig geerntet werden können. Die Blätter sind reich an