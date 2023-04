Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was nützt der schönste Apfelbaum, wenn er nicht von fleißigen Helfern bestäubt wird? Umgekehrt braucht die Pollen verbreitende Insektenwelt die Blüten der Obstbäume als Nektarspender. Geht das Nahrungsangebot zurück, sind Biene und Co. in ihrer Existenz massiv bedroht. Welches Gehölz die meisten Bienen anlockt und welche Insektenarten effektiver sind.

Mit dem Anpflanzen von Obstbäumen im eigenen Garten kann ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt, insbesondere bei Insekten, geleistet werden. Außer der