Der Name der Rose? Nicht so wichtig. Robust? Nicht nachgefragt. Blau soll sie blühen die Rose, sagen sich Gärtner mit einem Faible für die Königsfarbe. Aber das ist nicht ganz so einfach.

Die Auswahl an Rosensorten ist enorm. Weltweit gibt es viele Tausend Züchtungen und Wildformen. Da sollte doch sicher eine dabei sein, die dem eigenen Geschmack, den eigenen Vorlieben an Aussehen,