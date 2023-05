Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer hätte das gedacht: Der Schmetterling mit dem mediterranen Namen Zitronenfalter überwintert bei uns nahezu ungeschützt. Sein Geheimnis ist Glycerin.

Uns hat unter anderem Leserin Margarete Martin eines dieser „Wundertiere“ als Foto geschickt. Woher sein Name stammt, ist klar: So gelb wie er ist kein anderer Falter in unseren Gärten.