Allzu groß ist er nicht, der Rostfarbige Dickkopffalter, der Petra Neff aus Bissersheim vor die Linse geflattert ist. Dafür ist sein Körper für einen Schmetterling recht markant.

Der Rostfarbige Dickkopffalter gehört, wie sein Name sagt, zur Familie der Dickkopffalter. Sein lateinischer Name Ochlodes sylvanus deutet darauf hin, dass er in der Nähe von Wald vorkommt.