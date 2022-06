Das Internet, eine Orangenscheibe und die neunjährige Emma haben es geschafft – ein kleiner, hungriger Perlmuttfalter konnte gestärkt wieder ins Leben starten. Möglicherweise war es sogar ein erst seit der Jahrtausendwende in Rheinland-Pfalz nachweisbarer Brombeer-Perlmuttfalter (Brenthis daphne), den die Tochter von Karin und Uli Hofmann auf der Terrasse in Grünstadt regungslos vorfand. „Nach einer Recherche im Internet hat sie dem Falter eine Orangenscheibe als ,Erfrischung’ angeboten. Nahezu zwei Stunden hat der Falter an der Orange gesaugt und konnte dann weiterfliegen“, schreiben die Eltern.

Die zahlreichen Perlmuttfalter-Arten, die zu den Edelfaltern gehören, sind am zuverlässigsten an den perlmuttfarbenen Flecken an der Flügelunterseite zu erkennen. Ihre Oberseite ist orangefarben mit verschiedenen Mustern. Wie fast alle Falter profitieren die Perlmutt- oder Perlmutterfalter von geeigneten Biotopen und Gärten, in denen ihren Raupen Futterpflanzen wie etwa im Fall des Brombeer-Perlmuttfalters Brombeer- und Himbeersträucher angeboten werden. Es gibt auch besondere Spezialisten wie den Mädesüß-Perlmuttfalter.

Stiefmütterchen bevorzugt

Der Kleine Perlmuttfalter (Issoria lathonia) profitiert von Trockenrasen, Wildkräutern und vor allem dem Vorkommen von Stiefmütterchen aller Art, vor allem das Ackerstiefmütterchen, sowie Veilchen, die als Nahrung für die Raupen dienen. Die erwachsenen Falter findet man im Garten unter anderem auf Schmetterlingsflieder.

Die Raupe des Brombeer-Perlmuttfalters beim Fressen. Foto: imago images/Blickwinkel

Für die Eiablage wählt das Weibchen sehr warme Stellen in der Sonne. In Rheinland-Pfalz überwintern laut dem Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) die Eier des Schmetterlings, die Raupen schlüpfen ab März. Der BUND stuft den Kleinen Perlmuttfalter als sogenannten Wanderfalter ein, der sich aufgrund seiner kurzen Entwicklungszeit – knapp fünf Wochen vom Ei bis zum Falter – schnell auf neue Umgebungen einstellen kann. In Rheinland-Pfalz steht er auf der Vorwarnliste der gefährdeten Arten.

An der Unterseite der Flügel sitzen perlmuttfarbene Flecken. Foto: imago images/blickwinkel

