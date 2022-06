Von oben blau, von unten eher schlicht – der Hauhechel-Bläuling. Leserin Karin Eschenfelder-Hurler hat den kleinen Schmetterling bei sich im Garten entdeckt.

„Auf trockenen Rasenflächen mit Weißklee und Schmetterlingsblütlern lässt sich auch gerne der Gewöhnliche Bläuling oder Hauhechel-Bläuling nieder“, schreibt die Leserin dazu. Wer also seine Grünflächen nicht zu oft mäht und auch dem „Unkraut“ darin eine Chance lässt, kann diesen bis zu 30 Millimeter großen Schmetterling sicher auch einmal im Garten begrüßen.

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) beschreibt Polyommatus icarus, so der lateinische Name des Vertreters der großen Familie der Bläulinge, als kräftig blau bis blauviolett gefärbt. Die Weibchen dagegen sind eher braun gefärbt und an orangefarbenen Flecken an den Hinterflügeln gut zu erkennen. Die Unterseite der Flügel ist bei beiden schlicht graubraun mit weiß umrandeten Punkten.

Unterscheidung an der Unterseite

Unterscheiden kann man die einzelnen Vertreter der großen Bläulingsfamilie übrigens an den Flecken an der Unterseite, die je nach Art unterschiedlich angeordnet sind.

Bei der Wahl seines Lebensraums ist der kleine Falter, der auch als Gemeiner Bläuling bezeichnet wird, nicht anspruchsvoll. Er kommt in ganz Europa, im nördlichen Afrika, teilweise in Asien und bis in eine Höhe von 2000 Metern vor. Ob trocken, feucht, Böschungen, Feld, Moor oder Garten – Hauptsache, es gibt viele Blüten. Disteln, Dost, Thymian, Wiesen-Flockenblume und Purpur-Fetthenne können ihn in jeden Garten locken.

Hülsenfrüchtler für die Raupen

Auch die nur rund einen Zentimeter große Raupe hat nicht nur eine bevorzugte Futterpflanze. Sie liebt Hülsenfrüchtler wie Weiß-Klee und Hornklee sowie die namensgebende Dornige Hauhechel. Die unscheinbare Raupe überwintert und ist im nächsten Jahr ab April als erwachsener Falter zu sehen. In klimatisch geeigneten Gebieten wie der Pfalz können pro Jahr drei Generationen eines Bläulings unterwegs sein.

Haben Sie Schmetterlinge im Garten beobachtet? Was tun Sie, um den gefährdeten Insekten Nahrung und manchmal auch Obdach zu bieten? Schicken Sie uns Ihre Fotos, Tipps und Erfahrungen für eine Veröffentlichung unter redcvd@rheinpfalz.de. Wir geben sie gerne an andere Gartenbesitzer weiter.