Er ist der wohl bekannteste Schmetterling in unseren Gärten: das Tagpfauenauge, dem RHEINPFALZ-Leserin Roswitha Metzger in ihrem Garten Nahrung bietet. Der zu den Edelfaltern gehörende Schmetterling mit dem lateinischen Namen Nymphalis io ist meistens der erste, der sich im zeitigen Frühjahr ab März aus seinen Überwinterungsquartieren wie Kellern, Garagen, Scheunen und Höhlen in die Gärten aufmacht. So ist es nicht verwunderlich, dass er alles anfliegt, was ihm Nektar bieten kann.

Später bevorzugt er rote und violette Blüten wie die Astern, auf denen unsere Leserin zwei Exemplare fotografiert hat. Sie bieten auch im Herbst noch genügend Futter, wenn sich die zweite Generation der Falter aufs Überwintern vorbereitet. Außerdem vorteilhaft: Sommerflieder, Fetthenne und Dahlien.

Tagpfauenaugen-Raupe Foto: imago images/blickwinkel

Spezialisiert auf Brennnesseln sind dagegen die Raupen des Tagpfauenauges. Auch ihnen kann man daher mit einer kleinen Brennnessel-Ecke im Halbschatten zu einem guten Start verhelfen. Haben sie sich erst einmal verpuppt, kann man sie aufgrund ihrer guten Tarnung kaum mehr entdecken.

Interessant ist das Revierverhalten der Männchen, die andere Männchen in wahren Luftkämpfen vertreiben und im Eifer der Werbung um eine Dame auch mal andere Arten beglücken wollen. (Quelle: BUND)

