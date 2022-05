Der Kleine Fuchs (Aglais oder Nymphalis urticae), der zu den Edelfaltern gehört, ist einer der auffälligsten Schmetterlinge im Garten. Leser Johannes Stirnemann hat ihn an Lavendelblüten fotografiert. Der Tagfalter überwintert bei uns an geschützten Stellen und fliegt ab März. Er ist daher auf früh blühende Blüten angewiesen und dabei nicht wählerisch.

Die Raupen des Kleinen Fuchses sind auf die Brennnessel als Futterpflanze angewiesen. Foto: imago images/Steffen Schellhorn

Für seine Raupen braucht er unbedingt die Große Brennnessel (Quelle: Nabu). Wer sie an einer sonnigen Stelle im Garten duldet, könnte also bald ein buntes Schmetterlingswunder erleben, wenn die nächste Generation im Sommer schlüpft. In wärmeren Regionen können sich sogar mehrere Generationen in einem Jahr entwickeln.

Leicht zu verwechseln ist der Schmetterling mit seinem großen Bruder, dem Großen Fuchs. Dieser ist größer, etwas blasser und bevorzugt als Lebensraum eher lichte Wälder.

