Wer „Yakuza: Like a Dragon“ für die Playstation 4 besitzt, mittlerweile aber auf die Playstation 5 umgestiegen ist, der erhält nun ein kostenloses Update mit Next-Generation-Inhalten. Zwar bleibt das Spiel dasselbe, eine neue Spielerfahrung gibt es dank 60 Bildern pro Sekunde samt einer verbesserten Auflösung aber trotzdem.

In „Yakuza: Like a Dragon“ schlüpfen Spieler in die Rolle von Ichiban Kasugas, ein Yakuzi mit Ecken und Kanten, der sich auf der Jagd nach der Wahrheit befindet. Ichiban wurde von seinem Clan betrogen und begab sich freiwillig für 18 Jahre für eine Tat ins Gefängnis, die er nicht begangen hatte, um seinen Patriarchen und Ziehvater Masumi Arakawa zu schützen. Auf seinem Weg zur Wahrheit trifft er auf Mitstreiter, die sich seiner Truppe anschließen, wie zum Beispiel den Ex-Cop Adachi, die ehemalige Hebamme Nanba und Saeko, eine Hostess. Gemeinsam werden Ichiban und seine Truppe zu unerwarteten Helden.

In der Haut von Ichiban prügeln wir uns in einem rundenbasierten Kampfsystem durch die japanische Metropole Yokohama. Minispiele sorgen dabei in Yakuza-typischer Manier für Abwechslung, darunter Kart fahren, Baseball in Schlagkäfigen, Arcades, Karaoke und viele mehr.

Nun haben die Entwickler des Ryu Ga Gotoku Studio „Yakuza: Like a Dragon“ ein Upgrade für die Next-Generation-Konsole veröffentlicht. Damit können Besitzer der Playstation-4-Version ab sofort auf der Playstation 5 in eine detailliertere Welt eintauchen und sich auf 1440p mit 60 Bildern pro Sekunde freuen. Auf dem heimischen Bildschirm erscheint das Spielgeschehen dadurch deutlich flüssiger. Neu sind auch verbesserte Texturen.

„Yakuza: Like a Dragon“ ist bereits für Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4 und PC erhältlich. Besitzer der physischen Version von „Yakuza: Like a Dragon“ auf PS4 können auch die Original-Disc verwenden, um auf die PS5-Version zu upgraden.

INFO