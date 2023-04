Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den 1990er Jahren hatten die Fußballmanager-Spiele ihre Blütezeit. Fragt man Fans nach ihrem damaligen Lieblingsspiel, wird nicht selten die „Anstoss“-Serie genannt. Deren Schöpfer hat im Sommer sein neuestes Werk veröffentlicht: „We are Football“. In gut zwei Stunden soll in dem Spiel eine Saison zu schaffen sein – während in anderen Fußballmanager-Spielen da gerade ein paar Spieltage vergangen sind.

Heißt das also, dass die Aufgaben des Vereinsmanagers, in dessen Rolle man in „We are Football“ schlüpft, so vereinfacht sind, dass alles schnell