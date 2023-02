Arbeit kann manchmal auch Entspannung bedeuten. Zum Beispiel in Videospiel-Simulationen. Die kommen ohne Actionhelden aus. Stattdessen zählen etwa Brau- oder Flugkünste.

Stuttgart (dpa/tmn) - Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt! Felder umpflügen, an Autos schrauben oder Gerstensaft brauen. Abseits etablierter Action-Genres machen sich seit einiger Zeit erfolgreich Videospiele breit, die nicht das große Spektakel bieten. Ganz im Gegenteil. Sie verlangen Tüftlern und Tüftlerinnen hinter dem Bildschirm ehrliche Arbeit ab und faszinieren gerade deshalb.

1. «Landwirtschaftssimulator»

Es ist ein Phänomen. Seit 2008 haben sich die Spiele der Reihe rund 25 Millionen Mal verkauft. Alle zwei Jahre kommt ein neuer Teil heraus. Etwas hübscher, etwas umfangreicher, aber im Prinzip baut das Schweizer Entwicklungsstudio Giants aufs immergleiche Erfolgsrezept: Pflanzen und mit dem Trecker die Felder beackern.

In den Missionen müssen Spieler und Spielerinnen nicht nur große Landmaschinen steuern, sondern auch die Finanzen managen. Mit der Zeit wächst der Fuhrpark an, Mitarbeiter werden eingestellt und auch Biogasanlagen oder Gewächshäuser wollen bewirtschaftet werden. Ein Wirtschafts- und Wettersystem erfordert vorausschauende Planung. Denn jede Saat hat ihre eigene Pflanzzeit im Jahr.

Der Lohn ist ein hoffentlich blühendes Landwirtschaftsimperium am Ende des Spiels. Wohl niemand hat 2008 mit einem Erfolg gerechnet. Selbst der neueste «Landwirtschaftssimulator 22» sieht nicht besonders hübsch aus, das Tutorial gibt nur grobe Tipps und die Steuerung ist umständlich. Vielleicht reizt aber genau dieser raue Charme Millionen Spieler und Spielerinnen.

Um erfolgreich ihren Landwirtschaftsbetrieb zu führen, müssen sie sich intensiv mit dem Spiel beschäftigen und an Details tüfteln. Wer sich seinen Erfolg hart erarbeiten will, liegt mit dem «Landwirtschaftssimulator» genau richtig.

Spielenswert weil: Der raue Charme des «Landwirtschaftssimulator» begeistert Millionen von Fans. Der detailverliebte Realismus lässt kaum Wünsche für Spieler und Spielerinnen offen, die mal am etwas anderen Videospiel tüfteln wollen.

«Landwirtschaftssimulator 22» (Giants Software, Focus Home, Astragon) für Windows, MacOS, PS4/5, Xbox One/Series. USK ab 0.

2. «Brewmaster»

O'zapft is! Mit «Brewmaster» erwartet erwachsene Simulationsfans eine anspruchsvolle Bierbrausimulation für den Hausgebrauch. Egal ob Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot oder britisches Ale: Das Game macht keine Kompromisse und führt Spieler und Spielerinnen in die komplexe Welt des Bierbrauens ein.

Und das ist gar nicht so einfach. Wasser in den Topf, exakt erhitzen, Zutaten rein und warten. Gut, dass es für jedes Bier ein exaktes Rezept mit der passenden Einkaufsliste gibt. Aber um zum gewünschten Ergebnis zu kommen, müssen Spieler und Spielerinnen die Vorgaben genau einhalten und penibel auf Temperatur und Zeit achten. Kleinste Fehler machen aus der langwierigen Arbeit schnell ungenießbare Brühe.

Am Ende gibt es die entsprechende Bewertung. «Brewmaster» ist nichts für Fans des großen Spektakels. Behäbig und penibel müssen Spieler und Spielerinnen die einzelnen Arbeitsschritte einhalten. Das erfordert Aufmerksamkeit, Mühe und den unbedingten Willen, am Ende ein leckeres Bier anbieten zu können.

Für Brau- und Bier-Fans ist das eine Ehrensache, alle anderen sollten sich auf ein sehr spezielles Spielvergnügen einstellen, das viel Geduld erfordert.

Spielenswert weil: Schon allein mangels echter Konkurrenz ein Muss für jeden Bierfan. Eine detailreiche Bierbrausimulation ohne Kompromisse.

«Brewmaster» (Auroch Digital, Fireshine Games) für Windows, PS4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch. USK ab 18.

3. «Autowerkstatt-Simulator»

«Manta, Manta» war gestern. Im «Autowerkstatt-Simulator» darf man sich seinen Lieblingsautos austoben. Von Kleinwagen bis zum Kultklassiker bietet das Spiel eine Vielzahl verschiedener Automodelle, die alle ihre großen und kleinen Wehwehchen haben. Also: Schraubschlüssel raus und rauf auf die Hebebühne!

Denn die Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle eines aufstrebenden Automechanikers. Für die Kunden wechselt er das Öl, montiert neue Reifen oder sucht im Motor nach Defekten. Jede Schraube muss einzeln gedreht werden und Ersatzteile gibt es im Onlineshop.

Die einzelnen Jobs bringen nicht nur Geld, sondern auch Erfahrungspunkte. Wie in einem Rollenspiel steigen damit die handwerklichen Fähigkeiten. Mit der Zeit wird die Werkstatt mit High-Tech-Werkzeugen größer und die Aufträge werden anspruchsvoller.

Der «Autowerkstattsimulator» lässt die Herzen der Autonerds höherschlagen. Hinter der unscheinbaren Hülle versteckt sich eine detail- wie lehrreiche Simulation, die nicht nur für Spielspaß sorgt, sondern tatsächlich auch in die Grundlagen der Automechanik einführt.

Spielenswert weil: Mit dem «Autowerkstattsimulator» dürfen sich Autonerds so richtig austoben. Garantiert ohne Ölflecken.

«Autowerkstattsimulator» (Ravenscourt, Red Dot Games, Playway) für Windows, PS4, Xbox One. USK ab 0.

4. «Train Sim World 3»

Hier rollt ein Rundumsorglospaket für Zugfans an. Vom Güter- bis zum Fernverkehr deckt das Spiel die ganze Bandbreite des Zugverkehrs ab. Anders als in anderen Simulationen dürfen die Fans auch zu Fuß das Gleisgelände erkunden und etwa per Hand die Weichen stellen oder die Diesel-Lock betanken.

Bevor es losgeht, ist Training angesagt. In einer Fahrakademie lernen Spieler und Spielerinnen die Grundlagen des Zugfahrens. Bis aber der richtige Umgang mit Bremsdruck, Richtungswandler und Leistung gelernt ist, vergeht einige Zeit. Erst dann können sich die Fans so richtig in den Fahrersitz schwingen und eine der zahlreichen Strecken in Deutschland, Großbritannien oder den USA befahren.

Der Spielspaß steckt im Detail. Wo andere Simulationen mit einem Karrieremodus motivieren, geht es in «Train Sim World» nur um das Fahren. Witterungsbedingungen oder Fahrpläne stellen die Fans vor knifflige Aufgaben, die nur mit viel Übung zu meistern sind.

«Train Sim World» ist ein Spiel für Puristen, denen eine exakte Simulation wichtiger ist, als das große Spektakel. Ärgerlich: Wer alle Strecken ausprobieren will, muss für Zusatzinhalte viel Geld bezahlen.

Spielenswert weil: Komplex und detailverliebt. «Train Sim World» ist ein Fest für zahlungskräftige Fans, die sich in der Welt der Züge verlieren wollen.

«Train Sim World 3» (Dovetail Games, Astragon) für Windows, PS4, Xbox One. USK ab 0.

5. «Microsoft Flugsimulator 2020»

Es handelt sich um eine der ältesten und erfolgreichsten Simulationsreihen der Computerspielewelt. Seit 1982 erschienen bisher 13 immer komplexer werdende Ableger. Mit dem «Microsoft Flugsimulator 2020» vom französischen Entwicklungsstudio Asobo erschien der bisher aufwendigste Teil der Reihe. Für alte wie neue Fans bleiben da kaum Wünsche offen.

Stundenlang durch die Gegend fliegen, Instrumente beobachten und auf das Wetter achten: Realitätsnähe wird im «Flight Simulator» groß geschrieben. Von der kleinen Propellermaschine bis zum Jumbojet bietet das Spiel die ganze große Flugzeugwelt.

Trotz vieler Einstellungsmöglichkeiten erfordern die Steuerung der 20 Flugzeugtypen und die herausfordernden Starts und Landungen auf und von den 37 000 Flugplätzen viel Geduld und Zeit. Die Belohnung ist der Blick aus dem Cockpit auf eine wunderschöne, detailreich gestaltete Spielwelt.

Die 2020er-Version bietet als erstes Spiel der Reihe überhaupt eine zentimetergenaue Darstellung der Erde. Die Speicherung der gesamten Daten daheim ist deshalb kaum möglich. Deshalb wird die Landschaft im Rechenzentrum generiert und dann zu den Spielern auf die Rechner gestreamt.

Das erfordert zwar eine ständige Online-Verbindung, bietet aber einen einzigartigen Detailgrad. Laufende Updates versorgen die Fans mit weiteren Verbesserungen, neuen Flughäfen und Sehenswürdigkeiten. Flugsimulation geht nicht.

Spielenswert weil: Traumhaft und komplex. Dieser Flugsimulator ist ein Genre-Schwergewicht, dass konkurrenzlos durch die Wolken gleitet.

«Microsoft Flugsimulator 2020» (Asobo Studio, Xbox Game Studios) für Windows, Xbox One/Series. USK ab 0.