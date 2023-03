Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im All ist ganz schön was los. Etliche Aliens tummeln sich dort und wollen sich treffen. Doch interplanetare Freundschaften zu knüpfen, ist gar nicht so einfach. Kometen und ein schwarzes Loch versperren den Weg. Da muss man sich etwas einfallen lassen, um seine Freunde zu finden.

Der Weltraum, unendliche Weiten. Unendlich? Nein. Bei „Ufo Boom“ ist das All auf einen Spielplan begrenzt, der in kleine Felder unterteilt ist. Auf diesen sollen sich im Verlauf des Spiels Aliens