Knifflige Rätsel haben schon für einen allein ihren Reiz - zu zweit ist es noch besser. In «The Past Within» kommt man im Zweierteam einem Geheimnis auf die Spur, braucht dafür aber gute Zusammenarbeit.

Berlin (dpa/tmn) - Multiplayer-Spiele gibt es viele, doch die meisten haben eines gemein: Es wird gegeneinander gespielt, und am Ende kann nur eine Seite gewinnen. „The Past Within“ geht das Ganze anders an - und setzt stattdessen auf Zusammenarbeit.

Bevor man sich blind und allein ins Abenteuer stürzen will: „The Past Within“ besitzt keinen Einzelspielermodus. Alle Rätsel sind für zwei Spielerinnen und Spieler konzipiert, die jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Geschehen blicken. Die eine Seite befindet sich in einem Raum in der Vergangenheit, die andere Seite blickt auf einen mysteriösen Würfel in der Zukunft.

Nur gute Kommunikation führt zum Erfolg

Die Rätsel sind von unterschiedlicher Natur. Während der dreidimensionale Würfel drehbar ist und viele Knöpfe besitzt, gibt es in dem zweidimensionalen Raum auf den ersten Blick abseits von spärlicher Einrichtung wenig zu sehen. In klassischer Point-and-Click-Manier stößt man auf Hinweise, die dabei helfen, dem Geheimnis auf die Schliche zu kommen.

Doch nur wenn beide Seiten diese gut zusammensetzen, kommt man zum nächsten Schritt. Gute Kommunikation ist daher der Schlüssel zum Erfolg - wer gerade nicht nebeneinandersitzt, sollte sich also im Sprachchat austauschen.

Kurzweiliger Spaß

Mit einer ungefähren Spielzeit von zwei Stunden wird „The Past Within“ ein Duo nicht allzu lange vor den Bildschirmen halten, wobei die Entwickler auch einen zweiten Lauf mit umgekehrten Rollen nahelegen. Doch wer gerne knobelt, und mit dem eigenen Koop-Partner auf einer Wellenlänge ist, findet mit „The Past Within“ ein Spiel wie kaum ein zweites.

„The Past Within“ ist für PC, iPhone und Android-Smartphones erhältlich und kostet je nach Plattform zwischen drei und sechs Euro. Zum Zusammenspiel müssen beide Seiten das Spiel besitzen.

Trailer von „The Past Within“