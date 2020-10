Anspielstationen, Bühnenprogramm und lange Warteschlangen an den Ständen der großen Spieleverlage: So sieht die Gamescom in Köln üblicherweise aus. Doch auch an der weltgrößten Publikumsmesse für Computer- und Videospiele geht das Coronavirus nicht spurlos vorüber. So fand die Gamescom 2020 erstmals rein digital statt. Dabei gab’s nur wenige große Neuheiten und überschaubar viele Neuigkeiten.

Um für die Spiele zu werben wurden von den Verlagen teils eigene Streams produziert, teils bekannte Youtuber dafür gebucht. Abseits der Opening Night Live, einer vorproduzierten Eröffnungsshow voller Spieletrailer, blieb es den Zuschauern überlassen, die richtigen Streams mit den für sie wichtigen Spielen zu finden. Zu den größeren, wenngleich oft nicht exklusiven Gamescom-Ankündigungen zählten beispielsweise „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Fall Guys: Ultimate Knockout - Season 2“, „Die Sims 4: Star Wars“ und „Dragon Age 4“.

Wer sich für die kommende Konsolengeneration mit Playstation 5 und Xbox Series X interessiert, musste enttäuscht abziehen. Zum großen Zweikampf zwischen Sony und Microsoft, gab’s keine Neuigkeiten. Dabei werden beide Konsolen noch vor Weihnachten erhältlich sein. Selbst Spiele wurden für die neuen Konsolen noch keine gezeigt – abgesehen von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ für die PS 5.

Der GameUp! Rheinland-Pfalz, in dem sich rheinland-pfälzische Spieleentwickler und Hochschulen zusammengetan haben, hatte ebenfalls ein eigenen Streaming-Programm auf die Beine gestellt und drei Tage lang täglich aus dem Imperialt in Mainz auf Twitch, Youtube und dem Gamescom-Content-Hub gesendet. Dabei gab’s Podiumsrunden zu Games, Firmen- und Hochschulpräsentationen und abends E-Sport-Matches zwischen Universitäten aus dem Land zu sehen.

Kommentar: Eine Blamage

Die Abschluss-Pressemitteilung zur Gamescom, der weltweit größten Spielemesse für Endkunden, steckt voller Erfolgsmeldungen: hohe Reichweite, viele Streams, wegweisendes Konzept. Dabei war die Messe, die in diesem Jahr rein digital ablief – Stichwort Corona –, vor allem eins: eine Blamage.

Das haben viele Spieleverlage frühzeitig erkannt und gar nicht erst als Teilnehmer zugesagt. Andere namhafte Spieleentwickler und -verlage waren zwar beteiligt, haben ihr Engagement aber auf ein Minimum heruntergefahren. Sie haben beispielsweise nur kurze Trailer ihrer kommenden Spiele während der Opening Night Live, der Eröffnungssendung der Gamescom, gezeigt. Na toll.

Und nach eben jener Eröffnung, die erschreckend wenig Neuankündigungen und überhaupt keine Infos zu den beiden neuen Konsolen, Xbox Series X und Playstation 5, geliefert hat, war die Messe auch schon so gut wie vorbei. Das Geschehen splittete sich auf die Kanäle einzelner Streamer, Youtuber und Medienpartner auf. Selbst Fans hatten es da schwer, den Überblick zu behalten.

Wie es richtig geht, eine virtuelle Messe abzuhalten, zeigte dagegen die Indie Arena Booth. Dort präsentieren sich unabhängige kleine Spieleentwickler. Sonst in Köln, 2020 zum ersten Mal in einer virtuellen Messeumgebung, die der Besucher mit seinem selbsterstellten Avatar besuchte. Anspielstationen inklusive. So muss eine digitale Messe 2020 aussehen!