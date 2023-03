Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach und nach finden Spiele, die bislang exklusiv für die Playstation erschienen sind, ihren Weg auf den PC. Nach „Horizon: Zero Dawn“ und „God of War“ dürfen PC-Spieler sich endlich als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft durch New York schwingen. In „Spider-Man Remastered“ ist das schöner als je zuvor.

Im September 2018 ist das Superheldenspiel „Spider-Man“ für die Playstation 4 erschienen und wurde damals von Spielern und Presse hoch gelobt. Auch weil vorangegangene