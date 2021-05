In „Siege Survival: Gloria Victis“ ist der Name Programm: „Gloria Victis“ ist ein Mittelalter-Multiplayerspiel, das sich vor allem in Asien großer Beliebtheit erfreut, „Siege Survival“ heißt so viel wie „eine Belagerung überleben“. Doch ausnahmsweise spielt man keinen Ritter vor den Toren oder einen Bogenschützen auf den Zinnen, sondern die Zivilbevölkerung innerhalb des letzten Bollwerks.

Die Nordmänner haben das Dorf überrannt, Soldaten verschanzen sich im Burgfried und ein einzelner Überlebender ist auf dem Burghof unterwegs, um die Bastion mit Munition und Verpflegung am Leben und bei Laune zu halten, um so die Belagerung auszusitzen. Im Spielverlauf wächst die Gruppe der Überlebenden dann weiter, die Aufgaben allerdings bleiben weitestgehend gleich: Nahrung und Wasser beschaffen, Rohstoffe sammeln und weiterverarbeiten und ... überleben. Denn nicht nur die verteidigenden Soldaten (die man übrigens nicht zu Gesicht bekommt und mit denen man nur über ein Burgtor kommuniziert) müssen essen und trinken, auch die Spielfiguren.

Wer die Gelegenheit für einen nächtlichen Streifzug durch den Geheimgang verstreichen lässt und nicht auf Wasser- und Nahrungssuche geht, sitzt in der Burg schon bald auf dem Trockenen. Daneben gilt’s die Gesundheit im Blick zu haben – da sind Regenschauer nicht zuträglich – und auf genügend Schlaf zu achten.

Das Spannungsfeld tickende Uhr hier und viel zu viel zu tun da, hält die Spieler auf Trab und erfordert eine gewisse Planung. Der Mix aus Strategie- und Rollenspiel lässt kaum Verschnaufpausen. Dass die Burg belagert wird, ist übrigens nur an gelegentlichen Angriffen zu erkennen, die als schnöde Balkenanzeige den Verlauf darstellen. Ab und an plumpst auch mal ein auf die Burg abgefeuerter Felsbrocken in den Hof. Fieser sind Tierkadaver-Geschosse, die verbrannt werden müssen, bevor sie Krankheiten auslösen.

Dass Spiele nicht immer lustig oder locker-leicht-unterhaltsam sein müssen, wissen Kenner spätestens seit dem Anti-Kriegsspiel „This War of Mine“, in dem eine Gruppe von Menschen in einem Kriegsgebiet ums Überleben kämpft. So ähnlich sollte es in „Siege Survival: Gloria Victis“ auch sein. Doch das Überleben der Belagerung erweist sich als anstrengende und wenig abwechslungsreiche Angelegenheit.

INFO

Verlag: : Koch Media

Freigegeben: Keine Einstufung

Wertung: 6 von 10 Punkten