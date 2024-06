Wer im Weltraum unfallfrei unterwegs sein will, der muss vorher eine knallharte Ausbildung absolvieren. Das weiß man spätestens seit James T. Kirk und Raumschiff Enterprise. Die unendlichen Weiten des Alls müssen erforscht werden. Und deshalb macht man sich in „Noobs – im Weltraum“ gemeinsam an eine knifflige Mission.

Acht Level gilt es zu meistern. Foto: tc

Noob – so bezeichnet man im Englischen umgangssprachlich einen Neuling. Das stimmt ja auch: Erfahrung im Weltraum hat man noch nicht wirklich viel gesammelt. Daher hilft einem als Neuling in den unendlichen Weiten ein Tutorial-Level, bevor man sich an die eigentliche Mission des Spiels macht: Die Raumstation KSS-9 muss schnellstens mit den Versorgungsgütern aus Hangar drei beliefert werden.

Die Rakete ist in die Jahre gekommen. Foto: tc

Viel Zeit zum Reinfinden bekommt man als Frischling im Weltraum nicht. Acht Level müssen die drei bis fünf Weltraumkadetten meistern. Für jedes Level hat man 15 Minuten Zeit. Je nachdem, wie schnell man ist, bekommt man Sterne für seine Leistung. Wie gut man am Ende war, zeigt die Gesamtsumme der Sterne.

Großer Tisch gefragt

Die Rakete, in der sich die Spieler befinden, hat zwar schon einige Jährchen auf dem Buckel, soll aber funktionieren. Bevor es losgeht, sind noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, und einige Grundregeln sind beim Jungfernflug ins All zu beachten. Der Tisch sollte ausreichend groß sein, um mit den Karten agieren zu können. Ausgelegte Karten dürfen nicht mehr zurückgenommen werden. Für jedes Level gibt es eine bestimmte Anzahl von Karten. Die Markierungen befinden sich jeweils an ihrem linken Rand. Die restlichen Karten werden erst später benötigt.

Welche Hebel muss man ziehen? Foto: tc

Und dann geht’s auch schon los. In jedem Level sind Aufgaben zu erledigen. Um diese zu schaffen, müssen die Spieler gut miteinander kommunizieren. Denn zeigen darf man sich die Karten nicht. Bei der Beschreibung von diversen Raketen und Hebeln kann es daher auf jedes noch so vermeintlich unwichtige Detail ankommen.

Sogar einen »Roten Alarm« gibt es. Foto: tc

Anhand der Informationen, die man zusammengetragen hat, muss man die Karten in die Tischmitte legen. So ergibt sich sukzessive ein Gesamtbild. Die im Regelheft bei der Auflösung rot umrandeten Bereiche müssen auch genau so auf dem Tisch aussehen. Bei der Wahl von Hebeln reicht es zum Beispiel bisweilen auch, wenn man sich für die richtige Farbe entschieden hat. Aber für was braucht man im Weltraum wohl einen Abfluss-Pömpel?

Spannend und witzig

So entwickelt sich eine spannende Geschichte, in die man immer mehr eintaucht, und die auch noch witzig erzählt wird. Jedes Level baut auf dem nächsten auf. Da das Spiel im Prinzip selbsterklärend ist, erspart man sich das lange Studium von Regeln. Es empfiehlt sich, die Anweisungen auf den Karten genau zu befolgen und Details ist zwingend zu achten. So entwickelt sich ein sehr unterhaltsames, kooperatives Spiel, bei dem auch Spieler Blut lecken, die sonst eher weniger am Spieltisch zu finden sind. Der zeitliche Aufwand ist mit einer Viertelstunde pro Level überschaubar. Und: Man muss an einem Abend nicht das komplette Spiel auf einmal durchziehen, sondern kann die Partie an einem anderen Tag beenden.

Spielführer

„Noobs im Weltraum“ von Johannes Krenner und Markus Slawitschek

Genre: Kooperatives Kommunikationsspiel

Spieler: 3 – 5

Alter: ab 10 Jahren

Dauer: circa 15 Minuten pro Level

Verlag: Kosmos

Preis: um 10 Euro