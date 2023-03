Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Tales from the Borderlands“ gehört zu den witzigsten Videospielen, die ich bislang gespielt habe – und das will etwas heißen! Skurrile Charaktere, flacher Humor, ein toller Soundtrack und ... na ja, die Grafik war Mittelmaß. Beste Voraussetzungen also für einen Nachfolger. Eigentlich.

Die haarsträubenden Abenteuer von Rhys und seiner Gruppe in der abgedrehten Science-Fiction-Welt der „Borderlands“-Spiele zu überleben, hat einem die Spielcharaktere