Drachen lieben Lava. Schön glühend heiß soll sie aus dem Vulkan strömen. „Lecker Lava“ ist ein lustiges Kinderspiel, bei dem kleine Pappdrachen sich den Bauch vollschlagen. Dafür schieben die Kinder Lavachips in den Vulkan – die an anderer Stelle wieder herauspurzeln. Die unterhaltsame Idee brachte dem Spiel einen Platz auf der Empfehlungsliste zum Kinderspiel des Jahres ein.

Das Innere der Schachtel ist zugleich die ungewöhnliche Spielstätte. In kurvigen Bahnen auf einem Kunststoffvulkan werden zunächst gelbe, orangefarbene, rote und graue Holzscheiben ausgelegt. Darauf kommen der Spielplan und leicht erhöht der Lavakrater, beides aus Karton. Der Rest der Lavachips landet in einem Stoffbeutel.

Jedes Kind erhält einen der vier Drachen, die vor Beginn zusammengebastelt werden müssen. Das funktioniert dank Stecksystem und guter Anleitung reibungslos. Außerdem gibt es einen Drachenchip, der daran erinnert, welche Farbe der eigene Drachen hat. Das Fabeltier wandert nun immer wieder um den Spielplan herum.

Richtige Stellen erkennen

Wer an der Reihe ist, würfelt und zieht entsprechend viele Lavachips aus dem Beutel. Danach stellen alle Kinder reihum ihre Drachen an den Vulkan. Die richtigen Stellen sind daran zu erkennen, dass auf dem Spielplan Lavaflüsse zeigen, wo die Chips herausfallen könnten. Durch kleine Öffnungen sind diese zu sehen.

Jetzt schiebt das Kind, das gewürfelt hat, nacheinander die Lavachips in Öffnungen im Vulkan – alle in einen Lavastrom oder in unterschiedliche, es darf nur kein Drache vor der Öffnung stehen. Die neuen Chips brauchen Platz, daher kullern die bunten Scheiben aus anderen Öffnungen heraus – im besten Fall in den Bauch des eigenen Drachen.

Kaum vorhersehbar

Sind keine Chips mehr im Beutel, endet die Partie. Danach – und das ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber effizient – werden auf der Rückseite der Spielregel die Punkte gezählt. Gelbe Chips bringen drei, orangefarbene zwei und rote einen Zähler. Drachen mit grauer, erkalteter Lava im Bauch, haben sich aber den Magen verkorkst – für jede graue Lava muss jeweils der aktuell wertvollste Chip hergegeben werden.

Wo und wann welche Chips herausfallen, ist dank der Kurven im Inneren des Vulkans kaum vorherzusagen. Umso mehr freuen sich die Kleinen, wenn ihr Drache richtig viel zu fressen bekommen hat. Da wird gekichert und gegluckst am Spieltisch, weil plötzlich doch an ganz anderer Stelle Lava geflossen ist, als man dachte, und dann war's auch gleich noch ein gelber Chip!

Der Aufbau, die Drachen, der kreative Spielplan, der Spaß am Chip-Verschieben – das macht „Lecker Lava“ zu einem beliebten Spiel für kleine Drachenfans und solche, die es werden wollen.

Spielführer

„Lecker Lava“ von Sophia Wagner

Genre: Verschiebespiel

Spieler: 2 – 4

Alter: ab 5 Jahren

Dauer: 20 Minuten

Verlag: Drei Magier

Preis: um 30 Euro