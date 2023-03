Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie zählen mittlerweile zu den Klassikern zum Jahreswechsel: die Spiele der „Just Dance“-Reihe. Das Tanzspiel geht in der 23er-Edition wieder mit neuen Liedern in die nächste Runde – am bewährten Konzept wird dabei kaum geschraubt. Allerdings kann nicht mehr auf allen Konsolen mitgetanzt werden ...

Die „Just Dance 2023 Edition“ bringt 40 Songs aus den vergangenen Jahrzehnten mit – eine bunte Mischung von A wie Ava Max („Million Dollar Baby“) über Linkin