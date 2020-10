Von Kaiserslautern aus die (alte) Welt regieren: Crusader Kings 3 macht’s möglich. Als Herrscher einer Dynastie mehrt man seine Macht durch geschickte Diplomatie und clevere Heiratspolitik. Bis der wahnsinnige Nachfolger von Vasallen gemeuchelt wird ...

Wer seinen Jahresurlaub für 2020 bereits aufgebraucht und nach Feierabend nur wenig Zeit für Computer- und Videospiele erübrigen kann oder will, der muss jetzt nicht mehr weiterlesen: Denn „Crusader Kings 3“ ist bereits jetzt ein Biest von einem Spiel. Und das aus gleich mehreren Gründen.

Um was geht es überhaupt? Als Herrscher führt man die Geschicke der eigenen Dynastie vom 9. Jahrhundert bis ins 15. Jahrhundert, also im Prinzip einmal quer durchs Mittelalter. Natürlich wechselt die Spielfigur im Laufe der Zeit – denn selbst erfolgreiche Fürsten und Könige leben nicht ewig. Die Macht des Herrschergeschlechts zu mehren und das eigene Reich zu vergrößern sind also die Grundpfeiler jeder „Crusader Kings 3“-Partie. Am Anfang steht die Wahl des eigenen Hauses. Von großen Dynastien bis zu kleinen lokalen Adelsgeschlechtern lässt sich frei wählen. Logisch, dass es ein kleiner Fürst zunächst schwerer hat, als ein König oder Kaiser.

Doch auch ein Heiliges Römisches Reich lässt sich nicht nur militärisch zusammenhalten, der Umgang mit Vasallen und die Pflege guter Beziehungen mit der Kirche sind ebenfalls wichtig. Die Vasallen, neben Fürsten sind das auch Bürgermeister der größeren Städte, können entweder bei guter Laune gehalten werden, beispielsweise mit häufigen Festen und niedrigen Steuerabgaben, oder sie werden mit genügend Schrecken im Zaun gehalten. Letzteres ist für Herrscher, die gerne und oft Foltern oder aufmüpfige Vasallen schnell einen Kopf kürzer machen, die bessere Wahl.

Die große Stärke – und gleichzeitig der Grund für neue graue Haare – von „Crusader Kings 3“ ist die Vielzahl an zufälligen Ereignissen. Mal kommt ein Bilderbuch-Erbe auf die Welt, mit tollen Eigenschaften wie gutmütig und tapfer, der die Dynastie in ein Goldenes Zeitalter führt. Doch er stirbt plötzlich in einer Schlacht und sein – im wahrsten Sinne – buckliger Sohn muss übernehmen. Und wie im echten Leben: Wenn es ums Erben geht, hört der Spaß zwischen Geschwistern auf, und es kommt immer wieder zu längeren Kriegen zwischen den Nachkommen eines erfolgreichen Herrschers.

Um die Welt zu erobern, müssen sich die Spieler tief in das komplexe Grand-Strategy-Spiel einarbeiten, dabei gibt’s unzählige Finessen zu meistern – inklusive verschiedener Erbfolgeregelungen. Optisch gewinnt „Crusader Kings 3“ keine Preise, allerdings sind die Menüs und alle Informationen ordentlich aufbereitet.

Info