Auch bei schlechtem Wetter bietet «Garden Galaxy» die Chance zum PC-Gartenbau. Die Möglichkeiten wirken dabei unendlich, doch der Weg zum virtuellen Traumgarten ist länger, als man denkt.

Berlin (dpa/tmn) - Ein eigener Garten voller blühender Pflanzen macht viel Arbeit - wenn man überhaupt einen hat. Wie gut, dass es Gartenbau-Simulationen wie «Garden Galaxy» gibt. Damit kann jede und jeder vor dem Computer üben oder träumen.

Anders als etwa bei den beliebten Bauernhof-Simulationen «Harvest Moon» oder «Stardew Valley» kommt «Garden Galaxy» ohne Story daher. Stattdessen fokussiert man sich komplett auf Gartenbau nach den eigenen Vorlieben, wobei man seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Je mehr Zeit man in seinen eigenen Garten investiert, desto anschaulicher und größer wird das Projekt.

Erfolgreich gärtnern heißt gut planen

Gutes Planen ist in «Garden Galaxy» ein großer Faktor. Denn unendlich sind die Ressourcen nicht, und neue Pflanzen und Bauteile muss man sich erst erspielen. Ein Händler lässt regelmäßig zufällige neue Elemente zurück, die man zurück in Münzen umtauschen kann.

Diese können entweder in einem wachsenden Katalog in neue Bauteile investiert oder auch erst mal in Sparschweinen angelegt werden, um später seltenere Items zu erstehen.

Eine breite Auswahl an Bauelementen

Mit Elementen wie Bäumen, Laternen, Wasserfällen und kleinen Häuschen ist die Auswahl an Bauelementen ziemlich breit. Gleiches gilt für die Früchte, die man für Erträge gut bewässern muss. Ein Tag-Nacht-Rhythmus und Wettereffekte tragen zusätzlich zur ohnehin schon gemütlichen Atmosphäre bei.

Trotz des einfachen Konzepts bringt «Garden Galaxy» überraschend viele Möglichkeiten und Herausforderungen mit sich. Wer genug Motivation und Ideen hat, kann sich auf viele Stunden entspannende Gärtnerei freuen.

«Garden Galaxy» ist für PC auf Steam erhältlich und kostet rund 10 Euro.

