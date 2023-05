Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer taucht am schnellsten zum heiligen Stein des Inselvolks? Darum geht es in „Dive“ (Tauchen) von Anthony Perone und Romain Caterdjian. Doch im Ozean ist ganz schön viel los. Haie sorgen für Gefahr. Es gibt aber auch hilfsbereite Lebewesen. Und am Ende geht es hauptsächlich darum, den Durchblick zu behalten.

Im Pazifischen Ozean gibt es jede Menge Action. Und dann wollen auch noch bis zu vier Taucher den heiligen Stein ihres Inselvolks ertauchen und sich damit in der Geschichte ihres Stammes unsterblich