Millionen Menschen sind irgendwie, irgendwo, irgendwann einmal in Hörspielen und Büchern mit Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in Berührung gekommen. Als Detektivtrio „Die drei ???“ haben sie mittlerweile mehr als 200 Fälle gelöst. Bei einer so erfolgreichen Marke wird logischerweise auch die Produktpalette rund um die Drei immer größer. Eine sehr unterhaltsame Ergänzung ist das Krimi-Puzzle „Das Geheimnis der Bilder“.

Wer hat sich beim Hören oder Lesen der Abenteuer der „Drei ???“ nicht schon mal gewünscht, sich nach Rocky Beach teleportieren und dem Trio