37.000 Flughäfen, zwei Millionen Städte, 1,5 Milliarden Gebäude, Gebirgskämme, Straßen, Bäume, Flüsse, Tiere, Verkehr und vieles mehr. Dazu Cloud-basierte künstliche Intelligenz von Azure sowie Satellitendaten aus Bing Maps. Das verspricht der „Microsoft Flight Simulator“, der kürzlich auf Xbox Series X und Series S gelandet ist.

Egal ob kleine Propellermaschine oder riesige Boeing: Im „Microsoft Flight Simulator“ kann jeder sein fliegerisches Können unter Beweis stellen. Alles, was dazu benötigt wird, ist eine Xbox Series X oder S und vorzugsweise eine Internetverbindung. Die ist für die Anbindung an die Cloud wichtig. Denn obwohl der „Microsoft Flight Simulator“ bereits rund 100 Gigabyte auf der Festplatte der Konsole einnimmt, wird der Großteil der Arbeit in der digitalen Wolke ausgeführt. Dazu lädt das Spiel Satelliten- und Bilddaten aus dem Internet, wodurch im Spiel authentische 3D-Modelle erstellt werden. Das funktioniert so gut, dass auf die Distanz gesehen originalgetreue Landschaften generiert werden. Auch Häuser lassen sich damit modellieren, die im Tiefflug aber dann doch nicht exakt der originalen Vorlage entsprechen.

Eingebettet in ein grafisch eindrucksvolles Gerüst mit 30 Bildern pro Sekunde und 4K-Auflösung auf der Xbox Series X zeichnet der „Microsoft Flight Simulator“ somit ein atemberaubendes Bild auf den Bildschirm. Das wird vor allem klar, sobald wir malerische Sonnenuntergänge auf Hawaii, die Inselwelt der Malediven oder die eindrucksvollen Fjorde in Norwegen erkunden. Wer auf der Xbox Series S zockt, der erhält immerhin eine Auflösung von 1080p.

Bei sogenannten Erkundungsflügen lassen sich diese grafischen Leckerbissen besonders einfach bestaunen. Wie bei einer Simulation üblich, kann der Spieler aber auch komplett und ohne Hilfestellung als Pilot im Cockpit platznehmen. Das bedarf allerdings einiges an Einarbeitungszeit, wobei vor allem der Flugschule-Modus hilfreich ist. Wer also genug Zeit mitbringt, der kann sich mit dem „Microsoft Flight Simulator“ zum virtuellen Piloten ausbilden lassen.

INFO

Verlag: Microsoft

Freigegeben: Ab 0 Jahren

Wertung: 9 von 10 Punkten