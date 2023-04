Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aus so manchem Bücherregal starrt es den Betrachter übel gelaunt an: das NEINhorn, das sich Bestseller-Autor Marc-Uwe Kling ausgedacht hat. Während er in seinen Känguru-Chroniken eher satirisch unterwegs ist, ist das Neinhorn ein eher liebenswertes Tierchen, das nur genug von der Dauersüßigkeit der Einhörner hat. Also sagt es „Nein!“, und das gern und ständig. In einem ausgesprochen unterhaltsamen Kartenspiel kann man das Tier und seine Kameraden wieder treffen.

Wer das Buch „Das NEINhorn“ kennt, wird auch die Protagonisten des Spiels, das Kling mit Vincent Gatzsch entwickelt hat, lieb gewonnen haben. Außer dem