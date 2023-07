Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Echtzeitstrategiespiele sind derzeit Mangelware. Richtig gute Echtzeitstrategiespiele folglich extrem selten. Die Spieleentwickler von Relic haben jahrelange Erfahrung in dem Genre – und wollen mit „Company of Heroes 3“ an alte Erfolge anknüpfen. Doch das gelingt nur teilweise.

Der Zweite Weltkrieg diente schon zahlreichen Strategiespielen als Vorlage, unter anderem den ersten beiden „Company of Heroes“-Teilen, in denen die Spieler jeweils eine überschaubare