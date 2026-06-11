Ein Höhepunkt des Spielejahrs – das Kennerspiel verlangt von weniger Erfahrenen einiges, aber nicht zu viel. Dabei ist es einfach schön. So macht Spielen glücklich.

Der Ablauf scheint einfach: Wir reisen mit unseren Schiffen über den namengebenden Fluss, handeln, bauen, erfüllen Aufgaben und sammeln Siegpunkte. Als wohlhabende Kaufleute segeln Spielerinnen und Spieler von Ort zu Ort. Die Handelsklans von Krabbe, Mantis, Kranich und Skorpion wollen sich den meisten Einfluss am Fluss sichern. Davor steht aber einige Arbeit.

Das Spielmaterial punktet mit Qualität. Foto: Laura Estelmann

Kern der Spielmechanik ist ein Würfel, den jeder Klan sein eigen nennt. Zu Spielbeginn und zum Ende jedes Zugs wird gewürfelt, danach ist Zeit, den nächsten Zug zu planen. Die gewürfelte Zahl kann drei Aktionen nach sich ziehen: bauen, segeln oder ausliefern.

Entweder rückt ein Spieler eines seiner beiden Boote um so viele Flussfelder weiter und sammelt Handelsware, Gold oder verschiedene Punkte ein. Oder er baut in der zur Zahl passenden der sechs Regionen auf dem Spielplan, Möglich ist es auch, mit dem passenden Kunden zu handeln. Wie er dafür an Waren kommt? An den Gebäuden am Fluss.

Erst mal bauen

Also bauen wir erst mal. In jeder Region gibt es fünf Bauplätze, die zwischen fünf und zwölf Münzen kosten. Zur Auswahl liegen immer vier Bauplättchen auf dem Spielplan. Möglich sind Häfen, Schreine, Anwesen und Märkte.

Hier beginnt der Belohnungsreigen. Ein Spieler gewinnt dank des Gebäudes in der Region, in der er gebaut hat, an Einfluss(-punkten). Also rückt er seinen Marker auf der Leiste der Region auf dem Spielplan vor. Überschreitet er dort Felder mit Belohnungen, bekommt er auch diese. Auf dem Gebäudeplättchen befindet sich ein Kreis mit Einflusspunkten, auf dem der Klanmarker landet. Die Sofortbelohnung ist damit abdeckt. Nicht, dass man später mit den anderen Belohnungen durcheinander kommt.

Als nächstes schaut man sich den Fluss genauer an. Dieser besteht aus 14 glitzernden Abschnitten. In jedem liegen vier Bauplätze oder später Gebäude. Hält das Schiff auf einem Abschnitt, erhält der Spieler von allen vier Bauplätzen oder Gebäuden die gen Schiff zeigenden Belohnungen.

Es regnet Belohnungen

Außerdem bekommen die Besitzer der Gebäude die Belohnung, die am flussfernen Ende des Bauplättchens zu finden ist. Es regnet also für alle Waren – Reis, Seide oder Porzellan –, Münzen, Einfluss in der Region, Siegpunkte oder göttliche Gunst, zu der wir gleich noch kommen. Die Waren nutzt ein Spieler, um Aufträge von Kunden zu erfüllen. Nahezu jeder erfüllte Auftrag sorgt am Ende für Siegpunkte, aber auch für Soforteffekte oder Vergünstigungen. Auch beim Überschreiten des Flussendes gibt es Waren oder Münzen, danach landet das Schiff wieder am Anfang des Flusses, und die Handelsreise geht weiter.

Kunden wollen bedient werden. Foto: Laura Estelmann

Vor und nach dem Zug eines Spielers sind zwei Dinge wichtig. Vor einem Zug kann er das Würfelergebnis mit je einem Punkt der göttlichen Gunst um eins nach oben oder unten korrigieren. Das geht beliebig oft, solange er genug Gunst hat.

Nach dem Zug prüfen die Spieler außerdem, ob sie in einem Bereich Meisterschaft erreicht haben. Drei Karten mit Zielen liegen dafür aus – es heißt beispielsweise, in jeder Region ein Gebäude zu bauen oder an zwei Kunden des gleichen Typs geliefert zu haben. Der Klanchef, der das Ziel zuerst erfüllt, erhält die meisten Punkte, der oder die Letzte geht leer aus.

Glücklich und zufrieden

Die muntere Flussfahrt bekommt eine Zwischenwertung, nachdem die Hälfte der Bauplättchen gespielt sind. Ist die zweite Hälfte der Bauwerke gespielt, endet die Partie mit einer Schlusswertung. Auf den Belohnungs- folgt der Siegpunkteregen. Die gibt’s für den gewonnenen Einfluss in den Regionen und für möglichst viele zufriedengestellte Kunden, die wiederum selbst je nach Schlussbedingung noch mal Punkte bringen. Wer die meisten Punkte hat, hat das erfolgreichste Handelsimperium „Am Goldenen Fluss“ aufgebaut.

In jeder einzelnen Partie hat mich das Spiel glücklich und zufrieden zurückgelassen. Es funktioniert zu zweit genauso gut wie in Vollbesetzung. Der golden schimmernde Fluss auf dem Spielplan, die Karten, die Schiffe, die Klantafeln – das Material ist einfach wunderschön. Die Mechaniken der Aktionsauswahl mit Würfel, der Handel und das Bauen greifen alle prima ineinander. „Am Goldenen Fluss“ ist ein perfekt geöltes Zahnrad, das zwar nichts gravierend neu macht, aber bekannte Mechaniken bestens zu einem Wohlfühl-Kennerspiel zusammenfügt.

Spielführer

„Am goldenen Fluss“ von Keith Piggott

Genre: Aufbauspiel mit Ressourcenmanagement

Spieler: 2 – 4

Alter: ab 12 Jahren

Dauer: 60 – 90 Minuten

Verlag: Kosmos

Preis: um 50 Euro