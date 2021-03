Food-Bloggerin Doreen Hassek liebt es, aus wenigen Zutaten Gerichte mit Wow-Effekt zu zaubern. Der Clou ihres Nudel-Gerichts sind Brösel, die der Pasta einen himmlischen Crunch verpassen.

Berlin (dpa/tmn) - Was mich an der mediterranen Küche immer wieder besonders begeistert, sind die wenigen guten Zutaten, aus denen sich die köstlichsten Gerichte zaubern lassen. Schnell und unkompliziert.

Schon alleine, wenn man an richtig gutem Olivenöl riecht, ist das einfach purer Genuss. Da braucht es oft gar nicht viel mehr. Ähnlich ist es mit den Nudeln. Perfekt al dente gekochte Nudeln sind ebenfalls ein Gedicht und schon die halbe Miete. Wenn sich dann noch sonnengereifte Tomaten, fruchtige Zitronen, Knoblauch und Chili mit in die Pfanne werfen, dann kann es nur perfekt werden. Dieses Essen bietet alles was man sich wünschen kann. Schärfe, Säure und einen sensationellen Crunch, ist schnell gemacht und dabei sooooo lecker!

Zutaten für 4 Personen:

1 rote Chili, 2 Knoblauchzehen, 80g altbackenes Brötchen oder Weißbrot, 10 EL Olivenöl, 250g Cherrytomaten, 1 EL Zucker, 500g Linguine, 1 Biozitrone, 400g aufgetaute Riesengarnelen, 40g Parmesan, Salz, Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

1. Die Chilischote und den Knoblauch putzen. Eine Knoblauchzehe und die Chili klein hacken. Das Brötchen grob zerbröseln, 4 EL Öl in einer Panne erhitzen, Chili, Knoblauch und Semmelbrösel hineingeben und bei mittlerer Hitze goldbraun braten und salzen. Aus der Pfanne nehmen und beiseite stellen. Die Pfanne auswischen.

2. 1 EL Öl in der Pfanne erhitzen, die Tomaten und den übrigen gehackten Knoblauch hineingeben und ebenfalls bei mittlerer Hitze braten. Nach 10 min mit dem Zucker bestreuen und karamellisieren lassen. Anschließend salzen und pfeffern.

3. Währenddessen die Nudeln in kochendem, gesalzenen Wasser bissfest kochen. Die Zitrone heiß waschen, abtrocknen, die Schale fein abreiben und den Saft auspressen. Die Garnelen trocken tupfen und in 1 EL Öl 3 min scharf anbraten. Salzen und pfeffern.

4. Die abgegossenen Nudeln, die Tomaten, Garnelen, 4 EL Olivenöl und Zitronensaft miteinander vermengen und mit den Chilibröseln und dem gehobelten Parmesan auf 4 Tellern angerichtet servieren.

Mehr Rezepte finden Sie auch unter: https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

© dpa-infocom, dpa:210329-99-15142/3