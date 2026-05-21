Voll-, Woll-, Fein-, Color- und Co.: Wer Waschmittel kauft, hat die Qual der Wahl. Doch man muss sich das heimische Regal nicht mit Mitteln zustellen. Manches ist schlicht und einfach überflüssig.

Berlin (dpa/tmn) - Sie haben viele empfindliche Pullis und Seidenblusen? Dann ist ein Wollwaschmittel sinnvoll. Feinwaschmittel müssen Sie allerdings nicht unbedingt zusätzlich anschaffen.

Wollwaschmittel reicht laut Verbraucherzentrale nämlich für Stücke aus Wolle und Seide aus: Es verzichtet auf alles, was empfindliche Eiweiß-Fasern schädigen kann, und kann auch für Feinwäsche eingesetzt werden. Andersherum funktioniert das hingegen nicht unbedingt: Nicht jedes Feinwaschmittel ist demnach auch für Wolle geeignet.

Statt Hygienespüler: Lieber mit 60 Grad waschen

Und es gibt noch mehr Produkte, auf die Sie den Verbraucherschützern zufolge getrost verzichten können, wenn Sie sich saubere Wäsche wünschen. Auf separaten Wäscheduft etwa oder auf Weichspüler. Duftprodukte für die Wäsche wie etwa Duftperlen braucht man etwa nicht, weil die meisten Waschmittel ohnehin schon duften – und die Produkte unnötig Haut und Umwelt belasten. Ähnliches gilt demnach für Weichspüler, die teilweise schwer abbaubare Substanzen enthalten – und die Wäsche nicht sauberer machen.

Und auch Hygienespüler oder -waschmittel mit desinfizierenden Substanzen sind den Angaben der Verbraucherschützer zufolge oft nicht notwendig. Man kann Handtücher und Unterwäsche schließlich auch gelegentlich bei 60 Grad Celsius mit Vollwaschmittel waschen. Das reicht für eine gute Hygiene oft aus. Wenn im Haushalt alle gesund sind, genügt demnach sogar eine 40-Grad-Wäsche.

Übrigens: Wenn Sie einzelne Stücke per Handwäsche reinigen wollen, etwa im Urlaub, können Sie in der Regel das Waschmittel verwenden, dass Sie auch für die Maschine nehmen würden. Lediglich Flüssigwaschmittel-Tabs beziehungsweise Waschkissen sind dem Forum Waschen zufolge nicht für die Handwäsche geeignet.

Ein Tipp des Forums: Für die Handwäsche erst das Wasser ins Waschbecken oder eine Schüssel geben und dann das Waschmittel. Die Wäsche nun zügig durchwaschen und anschließend gut spülen.