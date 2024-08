Balkonkraftwerke sind gefragt. Doch wie reagiert man eigentlich, wenn eines in Brand gerät? Reicht ein normaler Feuerlöscher aus, um die Situation zu retten?

Berlin (dpa/tmn) - Sie haben ein Balkonkraftwerk? Dann empfiehlt der Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe (bvbf) einen Feuerlöscher an einem zentralen, gut zugänglichen Ort in Balkonnähe zu montieren. Laut bvbf ist ein handelsüblicher ABC-Pulverlöscher geeignet. Der beinhaltet ein feinpulveriges Salzgemisch, das den Brand im Fall der Fälle ersticken kann.

Für Balkonkraftwerke, die mit Batterien als Stromspeicher kombiniert sind, empfiehlt der bvbf allerdings spezielle Feuerlöscher, die sich zur Bekämpfung von Lithium-Ionen-Akkubränden eignen.

Was tun, wenn’s wirklich brennt?

Das Brandrisiko von Balkonkraftwerken muss nicht höher sein als das von anderen elektrischen Geräten. Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein nannte eine erhöhte Brandgefahr bei Photovoltaikanlagen 2022 etwa «ein Gerücht». Dennoch bleibt, wie bei allen elektrischen Anlagen, ein Restrisiko.

Sollte es tatsächlich zu einem Brand kommen, rät der bvbf zunächst einmal Ruhe zu bewahren und die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112 zu verständigen. Soweit man sich dabei nicht selbst gefährdet, könne man währenddessen einen Löschversuch mit dem Feuerlöscher starten. Bei einem Brand auf dem Balkon kann die Tür mit nassen Tüchern abgedichtet werden. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte sollte man außerdem die Nachbarn warnen.

Anschließend machen Sie sich am besten in Richtung Straßenseite durch Winken und Rufen bemerkbar und warten so auf die Feuerwehr, empfiehlt der bvbf.