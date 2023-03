Die Zeitumstellung am Wochenende betrifft auch die Heizung. Denn wird die Nachtabsenkung nicht an die Sommerzeit angepasst, wird es morgens eine Stunde zu spät warm in der Wohnung.

Berlin (dpa/tmn) - Was nicht Funkuhr ist, muss bei der Zeitumstellung noch per Hand eine Stunde vorgestellt werden. Oft ist das auch bei der Zeitschaltuhr von der Heizungsanlage der Fall. Daran erinnert der Deutsche Verband Flüssiggas.

In diesem Fall muss auch die Uhr an der Heizung rechtzeitig per Hand umprogrammiert werden. Denn sonst passt eine Nachtabsenkung nicht mehr zum Alltag: Abends würde länger geheizt als nötig, morgens dagegen bliebe es eine Stunde länger kühl.