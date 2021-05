Ob Wasser, Sekt oder Saft - eigentlich alle Getränke schmecken aus blitzblanken Gläsern besser. Sind diese nach einem Spülgang stumpf oder matt, sollte man die Ursachen erforschen.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Wenn die Gläser matt oder trübe aus der Spülmaschine kommen, gibt es dafür verschiedene Gründe. Das Forum Waschen nennt einige davon und gibt Tipps, wie Sie das Problem verhindern und vorbeugen können.

1. Kalk: Solche Belege entstehen, wenn das Wasser nicht genügend enthärtet wurde. Dagegen hilft das nachträgliche Reinigen mit Zitronensäure. Wer Kalkflecken auf den Gläsern vorbeugen will, sollte regelmäßig Salz sowie Klarspüler in der Spülmaschine nachfüllen.

2. Essensreste: Kleine Ablagerungen auf Gläsern entstehen häufig auch, wenn die Spülmaschine Essensreste vom Geschirr löst, aber diese nicht vollständig mit dem Wasser abtransportieren kann.

Dagegen hilft, das Sieb in der Maschine regelmäßig zu kontrollieren und von Verschmutzungen zu reinigen. Zudem raten die Experten, die Gläser möglichst schräg in die Maschine zu stellen, damit sich die Partikel nicht in Mulden - etwa beim Gläserfuß - ablagern können.

3. Salz: Solche Rückstände lassen sich zwar leicht abwischen. Dennoch empfehlen die Experten, die Ursache zu suchen und zu beseitigen.

Ist beim Nachfüllen etwas Salz aus Versehen in den Innenraum gekommen, reicht es, die Maschine vor dem eigentlichen Spülgang ohne Geschirr im Kurzprogramm laufen zu lassen.

Befindet sich hingegen häufiger Salz auf dem Geschirr und damit im Spülraum, kann dies an einem undichten Salzfach in der Maschine oder an einem Riss im Deckel liegen.

© dpa-infocom, dpa:210430-99-420416/2