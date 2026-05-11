Der Flur soll Bewohner und Gäste willkommen heißen - und gleichzeitig genügend Stauraum und Ablageflächen bieten. Wie gelingt beides? Darauf können Sie beim Kauf ihrer Möbel achten.

Fürth (dpa/tmn) - Helle Oberflächen, ruhige Farben und grifflose Fronten lassen den Flur aufgeräumt wirken. Große Spiegel, gezielt eingesetzte Beleuchtung und klare Linien unterstützen diesen Effekt, schreibt die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM).

Wer will, dass sich seine Gäste und Bewohner sofort wohlfühlen, sollte Chaos im Eingangsbereich vermeiden. Der Flur ist schließlich der erste Eindruck, beim Hereinkommen.

Die Herausforderung ist nur, gleichzeitig all die Jacken, Schuhe und Taschen unterzubringen und einen guten Platz für Schlüssel und Portemonnaie zu finden - ohne dass der Raum beengt wirkt. Wohin also mit Regenschirm, Fahrradhelm und Mantel?

Alles griffbereit? Struktur schafft Ordnung

Am besten schafft man Strukturen für eine dauerhafte Ordnung. Dabei helfen Möbel mit cleveren Stauraumlösungen. Um kleine Alltagsgegenstände schnell zu verstauen, sind laut DGM Möbel mit Schubladen oder geschlossenen Flächen besonders praktisch. Und Schuhe, Taschen und Jacken, die man nicht so häufig braucht, verschwinden optimalerweise hinter Schranktüren. Gegenstände, die immer griffbereit sein sollen, liegen am besten in offenen Regalen oder hängen an einer Garderobe.

Kombiniert ein Möbelstück Garderobenelemente, Schuhaufbewahrung und Ablageflächen, spart dies den Experten zufolge Platz. Sind Module erweiterbar und etwa Einlegeböden verstellbar, lassen sich die Möbel an veränderte Bedürfnisse anpassen.

Tipp: Am besten überlegt man vor dem Möbelkauf, was man alles regelmäßig braucht und unterbringen will. Auch wenn es jetzt wärmer wird - bei der Planung Gegenstände wie Schal oder Mütze nicht vergessen.

Möbel an die Raumform anpassen

Bei der Suche nach passenden Möbeln spielt auch die Raumform eine wichtige Rolle. Bietet der Flur viel Platz, kann man dort auch ein kleines Sofa hinstellen. Das ist nicht nur praktisch, um sich die Schuhe anzuziehen.

Laut Modemagazin Vogue sind solche Gelegenheitssofas derzeit angesagt. Sie sind «eine risikoarme Möglichkeit, die Lust auf etwas Gewagtes zu stillen, ohne das Hauptsofa der Familie komplett zu erneuern.»

Ist der Flur eher länglich geschnitten, empfiehlt es sich laut DGM, den vorhandenen Raum in die Höhe zu nutzen. Sprich, Hochschränke, schmale Regale oder wandhängende Elemente zu kaufen. Denn solche Möbel bieten bei geringer Stellfläche viel Stauraum.

Tipp: Wer Möbel an der Wand montiert, profitiert gleich von zwei Effekten: Der Raum wirkt den Experten zufolge dadurch optisch großzügiger. Zudem erleichtert es die Reinigung, wenn der Boden frei bleibt.