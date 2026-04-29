Vergessen zu gießen, keine Zeit fürs Düngen, und wirklich sonnig steht der Schreibtisch auch nicht: Manche Pflanzen überstehen das ganz gut. Drei ideale grüne Kollegen für den Arbeitsplatz daheim.

Berlin (dpa/tmn) - Ob nun auf dem Schreibtisch im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder im Gästezimmer: Ein wenig Grün im Sichtfeld ist auch im Homeoffice hübsch. Am besten geeignet als pflanzliche Kollegen für den Schreibtisch zu Hause: Arten mit einer ruhigen Ausstrahlung und geringen Ansprüchen.

Das sind etwa Sansevieria-Arten, so die Plants & Flowers Foundation Holland. Sie gehören zu den Spargelgewächsen und mögen sonnige bis halbschattige Plätze, so das Magazin «Mein schöner Garten», können aber auch lange überleben, wenn sie dunkler stehen. Das Substrat spielt demnach keine besondere Rolle. Es darf nur nicht dauerhaft nass sein.

Praktisch übrigens für alle, die den Homeoffice-Schreibtisch im Schlafzimmer stehen haben: Sansevieria sind der Plants & Flowers Foundation Holland zufolge eine der wenigen Pflanzen, die nachts Sauerstoff produzieren - die Luft also mit Sauerstoff anreichern, während Sie schlafen.

Gießen gern mal vergessen

Außerdem gute Schreibtischpflanzen laut der Foundation: Zamioculcas und Pilea. Erstere wird auch Glücksfeder genannt – und ist laut «Mein schöner Garten» unverwüstlich. Sie wird 40 bis 60 Zentimeter hoch, mag Standorte ohne direkte Sonne - und gießen muss man sie nur alle paar Wochen.

Die Pilea mag ebenfalls helle Plätze ohne direkte Sonne. Wasser braucht die Pflanze mit den flachen, runden Blättern, die an Ufos erinnern, etwa einmal die Woche. Beide Schreibtischpflanzen überleben es also, wenn Sie bei einem vollen Terminkalender das Gießen aussetzen.

Ein Tipp der Plants & Flowers Foundation Holland für alle, die sich nicht nur eine ruhige grüne Optik, sondern auch eine gute Akustik rund um den Schreibtisch wünschen: die Zimmerpflanzen in Gruppen aufstellen.