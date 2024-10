Der Blick in den Badspiegel: Für viele Menschen gehört er so selbstverständlich zum Tagesstart wie das Zähneputzen. Will man sich davor schminken, ist das passende Licht gefragt.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Zwei blendfreie Leuchten links und rechts neben dem Badezimmerspiegel: Die sollte es geben, wenn man sich davor zurechtmachen und schminken will. Denn sie verhindern laut der Brancheninitiative «licht.de» unerwünschte Schatten unter den Augen, unter Nase oder Kinn. Außerdem leuchten sie das Gesicht gleichmäßig aus.

Andere Spots und Strahler dürfen zwar ebenfalls auf den Spiegel gerichtet sein. Man sollte dann aber darauf achten, dass sie nicht blenden. Bei großen Spiegelflächen ist außerdem eine zusätzliche Leuchte am oberen Rand des Spiegels sinnvoll.

Auf Farbwiedergabewert achten

Auch zu empfehlen: eine Lichtquelle, die die Farben beim Schminken möglichst natürlich wiedergibt. Dafür sollte man auf den Farbwiedergabewert des Leuchtmittels achten. Der Farbwiedergabeindex Ra beziehungsweise CRI (Colour Rendering Index) ist ein Maß für die naturgetreue Wiedergabe von Farbtönen unter künstlichem Licht. Für die Beleuchtung rund um den Schminkspiegel im Bad sollte man einen Farbwiedergabeindex von mindestens Ra 80 wählen. Ein höherer Farbwiedergabeindex ist laut «licht.de» aber noch besser.

Übrigens: Der Verbraucherzentrale Bundesverband empfiehlt auf seiner Webseite generell eher helles, warmweißes Licht fürs Bad. Ältere Menschen benötigen demnach doppelt so starkes­ Licht ­wie ­Jüngere. Falls Sie nicht mehr so gut sehen, sollten Sie also einen höheren Lumenwert für Ihr Leuchtmittel auswählen. Die Angaben dazu und zum Farbwiedergabeindex finden Sie auf der Verpackung.