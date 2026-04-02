Sie haben nicht viel Bastelkram zu Hause, aber Lust auf Last-Minute-Deko für Ostern? Hier ist eine Idee für einen Hasen zum Falten und Kleben - mit Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Köln (dpa/tmn) - Noch auf der Suche nach Bastelideen fürs Osterfest, die leicht umsetzbar sind und ohne viel Aufwand und Vorbereitung auskommen? Wie wäre es mit einem 3D-Osterhase aus Kraftpapier? Der macht sich etwa gut auf dem Ostertisch oder im Osternest.

Laut DIY Academy in Köln braucht man dafür lediglich diese Dinge, von denen viele schon im Haushalt vorhanden sein dürften:

12 DIN-A4-Blätter aus Kraftpapier oder Tonpapier

Klebestift

Schere

Bleistift

zwei Büroklammern

stabiler Karton für die Eier- und Ohrenvorlage

Hasen selber aus Papier falten - so geht’s:

Papier falten: Die kurze Seite des Kraftpapiers mittig nach oben falten und anschließend wieder aufklappen. Nun die Enden jeweils bis zur Falz klappen, sodass vier gleich breite Abschnitte entstehen. Drehen Sie das gefaltete Papier um und schlagen Sie es erneut mittig nach innen ein: Es ist jetzt auf ein Viertel seiner ursprünglichen Breite gefaltet und hat eine offene und eine geschlossene Seite.

Schablone erstellen: Zeichnen Sie eine halbierte Ei-Form auf Karton vor. Diese sollte etwa auf vier Fünftel der Länge der DIN-A4-Blätter passen. Und: Das Ei sollte unten eine kurze gerade Kante haben. Die Form ausschneiden.

Übertragen Sie die Ei-Form nun insgesamt 12-mal mit dem Bleistift auf Ihre Kraftpapierbögen. Durch die zuvor angewendete Falttechnik entstehen pro Blatt Papier zwei halbe Eier, die in der Mitte bereits eine Falz haben. Schneiden Sie die gezeichneten Formen vorsichtig aus.

Die Ränder der ausgeschnittenen Formen mit Klebestift bestreichen. Kleben Sie diese anschließend an der Kante aufeinander. Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, bis alle Ei-Formen aufeinander kleben.

Nun die äußeren Enden zusammenkleben, sodass aus allen Bestandteilen eine runde Ei-Form entsteht. Fixieren Sie die Enden mit zwei Büroklammern, solange bis der Kleber getrocknet ist

Eine Schablone für zwei Hasenohren erstellen und diese aus dem Kraftpapier ausschneiden. Sie können die Ohren an die runde Ei-Form kleben oder einfach in die Falten des Eis stecken.