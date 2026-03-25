Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp mit Schaschlikspieß hält, was er verspricht, testen wir in unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) - Unter dem Rand des Kochfeldes sammeln sich mit der Zeit gerne mal Essensreste und andere Schmutzpartikel, die sich nur schwer entfernen lassen: Mit dem Schwamm kommt man schließlich oft nicht richtig in den schmalen Zwischenraum.

Doch Tiktok, Instagram und Co sind voller Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für hartnäckige Verschmutzungen unter dem Rand des Kochfeldes. Sie sollen sich mit einem Schaschlikspieß entfernen lassen.

Wir wissen allerdings, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Spieß-Tipp für einen sauberen Kochfeldrand in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Mit dem Schaschlikspieß einfach unter dem Rand der Herdplatte entlangfahren - und den Schmutz so entfernen.

Fazit: Der Lifehack funktioniert. Noch gründlicher und leichter lässt sich der Schmutz übrigens entfernen, wenn man ein Mikrofasertuch um den Spieß wickelt und das dann unter dem Rand entlangzieht.