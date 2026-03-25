Bauen und Wohnen Mit diesem Trick wird der Kochfeldrand wirklich sauber

Ein Holzspieß und ein Mikrofasertuch liegen neben einem Kochfeld
Lassen sich hartnäckige Verschmutzungen unter dem Kochfeldrand mit einem Spieß entfernen?

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp mit Schaschlikspieß hält, was er verspricht, testen wir in unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) - Unter dem Rand des Kochfeldes sammeln sich mit der Zeit gerne mal Essensreste und andere Schmutzpartikel, die sich nur schwer entfernen lassen: Mit dem Schwamm kommt man schließlich oft nicht richtig in den schmalen Zwischenraum.

Doch Tiktok, Instagram und Co sind voller Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So auch für hartnäckige Verschmutzungen unter dem Rand des Kochfeldes. Sie sollen sich mit einem Schaschlikspieß entfernen lassen.

Wir wissen allerdings, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Spieß-Tipp für einen sauberen Kochfeldrand in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Mit dem Schaschlikspieß einfach unter dem Rand der Herdplatte entlangfahren - und den Schmutz so entfernen.

Fazit: Der Lifehack funktioniert. Noch gründlicher und leichter lässt sich der Schmutz übrigens entfernen, wenn man ein Mikrofasertuch um den Spieß wickelt und das dann unter dem Rand entlangzieht.

Ein Holzspieß wird in ein Mikrofasertuch eingeschlagen
Schritt 1: Das Mikrofasertuch um den Schaschlikspieß wickeln.
Kochfeldrand wird mit einem Holzspieß gereinigt
Schritt 2: Mit Spieß und Tuch unter dem Kochfeldrand entlangfahren.
Schmutz wird aus einem Kochfeldrand entfernt
Schritt 3: Krümel und Schmutz herausschieben.
Schmutz ist auf einem Mikrofasertuch zu sehen
Fazit: Mit Spieß und Tuch lassen sich die Herdplattenränder gründlich reinigen.
Mit einem Holzspieß wird der Rand eines Kochfelds gereinigt
Der Hack funktioniert übrigens auch ohne Tuch.
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